PC教室でのBYOD活用に！Type-Cケーブルの接続・取り外しでノートPCとデスクトップPCを自動切替する「BYOD対応 ドッキングステーション」新発売

株式会社シー・オー・コンヴ (本社：京都市左京区、代表取締役：丸山 伸) は、Type-Cケーブルの接続・取り外しでノートPC(BYOD)とデスクトップPCを自動で切り替える「BYOD対応 ドッキングステーション」を発売いたしました。

「BYOD対応ドッキングステーション」で、既存のPC教室がBYOD対応教室に生まれ変わります！

既存のPC教室には、デスクトップPC・大きなディスプレイ・KVM機器といった機器や電源・有線LANといったインフラが揃っています。しかし、BYOD化が進むにつれ、PC教室の利用頻度が減っている学校も少なくありません。「BYOD対応ドッキングステーション」は、こうした既存のインフラを活かしながら、BYOD端末の活用を助けるPC教室を低コストで実現します。

商品名：BYOD対応ドッキングステーション

Amazon：https://co-conv.jp/go?byod-dockingstation-amazon

HDMI端子のみのモニターにType-Cケーブルを追加

HDMIポートしかないモニターでも、ノートPCにはType-Cケーブル1本で接続できます。さらに「100W PD充電器 ケーブル一体型」を接続すればType-Cケーブルを介してノートPCへ給電もできます。高画質・大画面での作業環境や安定した電源供給を提供します。

※「100W PD充電器 ケーブル一体型」は別売りです。

ケーブル接続/取り外しでノートPCとデスクトップPCを自動切り替え

Type-CケーブルにノートPCを接続すると液晶モニターの表示が自動的にノートPCに切り替わり、取り外すと自動的にデスクトップPCに切り替わります。据え置きのデスクトップPCと頻繁に接続・取り外しが行われるノートPCの違いを考慮し、常にノートPCに優先的に切り替わる便利な機能です。

物理ボタンで2台のPCを簡単切り替え

KVM(マウス・キーボード・液晶モニター)切り替え専用の物理ボタンが付属。デスクトップPCとノートPCのどちらを利用中かLEDでお知らせします。液晶モニターの複雑な切り替え機能とは違い、独立した単機能ボタンなので、液晶モニターの設定を変更する必要はありません。

長めのケーブルで広々としたデスクに

ケーブル長1.5mのAtoCケーブル、ケーブル長1mのCtoCケーブル、ケーブル長1.5ｍの物理ボタンが付属します。ドッキングステーション本体を机の下や裏に設置し、ノートPC接続用のケーブルとボタンのみを机の上に配置して机を広々と使えます。

安心の設定変更ボタン

ドッキングステーション本体のボタンを長押しすることで、EDIDエミュレーション機能や自動切り替え機能の有効・無効を設定できます。この操作は本体のボタンでしか行えないため、ドッキングステーションを机の下や裏に設置することで、意図せず設定を変更してしまう心配がなくなります。

BYOD専用の USB-A ポート

ノートPC(BYOD)専用のUSB-Aポートを搭載。このポートは、マウス・キーボード・液晶モニターをデスクトップPCに切り替えても常にノートPCに接続されます。ノートPCが接続されていないときはUSB-Aポートへの給電を停止します。この専用ポートにUSB NICを接続して有線LANを利用したり、ノートPCの接続状況を調査するためのセンサーを接続したりと、幅広い用途に利用できます。

EDIDエミュレーション機能搭載

EDIDエミュレーション機能を搭載しているので、ノートPCとデスクトップPCの切り替え時にウィンドウの移動やリセットを防ぎます。液晶モニターの表示が変わらないため、スムーズに作業を続けられます。

製品仕様

本体サイズ・重量

- サイズ : 114 mm × 83 mm × 14 mm- 重量：141g

映像

- 標準 : HDMI 2.0、HDCP 2.2- 最大ピクセルレート : 340MHz- 最大データレート : 18Gbps- 画面解像度 : 最大 4K x 2K@60Hz, 1920*1080@60Hz- コネクタ : HDMI-A インターフェイス- HDMI ケーブル長 : 8メートル以下(4K x 2K@60Hz)、15 メートル以下(1920*1080@60Hz)

USB

- デバイス接続用インターフェイス : USB 3.1 Gen1 (切り替え用 3 ポート、PC1 専用 1 ポート。いずれも USB Standard-A コネクタ)- PC1 接続用インターフェイス : USB 3.1 Gen1 (USB-C コネクタ)- PC2 接続用インターフェイス : USB 3.1 Gen1 (USB Standard-A コネクタ)

その他

ご購入

- 電源 : USB 給電(本体消費電力： 最大3W)- 入力切替用有線リモコン : USB Micro-B コネクタを介して接続- 動作環境 : 室温 -5℃～ 70℃、湿度 5% ～ 90%(ただし結露しないこと)

関連製品

100W PD充電器 ケーブル一体型

「BYOD対応 ドッキングステーション」に充電用のACアダプタを接続することで、ノートPCの充電が可能になります。窒化ガリウム(GaN)によるスイッチング機構を採用しているため、100Wの長時間連続出力でも発熱量を抑えます。

・充電器本体やケーブルの紛失・盗難を防止できるケーブル一体型

・デスク下のコンセントにも届く、2mのUSB Type-Cケーブル

製品購入ページ(Amazon)：

https://co-conv.jp/go?100w-pd-charger-amazon

セキュリティボックス

ドッキングステーションを保護するためのセキュリティボックスです。ステンレス鋼製のケースで本体をカバーし、ケーブル抜けや紛失を防ぎます。

セキュリティボックスを利用すると、学校の教室などの共有スペースでも安心してご利用いただけます。

詳しくはお問い合わせください。

株式会社シー・オー・コンヴについて

2003年に京都で創業し、今年で23年目になるソフトウェア開発企業です。少人数ながらも世界に誇れるアイディアと開発力を持つ技術者集団として、全国の学校様へ多数の導入実績がございます。独創的なモノづくりで、国内外で多数の特許を保有しております。

お問い合わせ

本プレスの内容および製品についてのお問い合わせやご相談等は、以下にご連絡ください。

株式会社 CO-CONV（シー・オー・コンヴ） 担当： 丸山

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町1番地7 百万遍ビル3F

Tel：075-606-5394

E-mail: info@co-conv.jp

URL : https://www.co-conv.jp/