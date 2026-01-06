【株式会社MISAKU】抹茶を飲むだけじゃない茶道・ファッション・抹茶が交差する体験型イベントを浅草で開催

株式会社MISAKU

抹茶カフェブランド「Chotto Matcha（ちょっと抹茶）」を展開する株式会社MISAKU（代表取締役：本橋 桜／本橋 岬）と、茶道家・赤木美日（株式会社アレスグーテ）、SHIRO NI SEKAI合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：櫻庭 莉那）は、2025年1月21日（火）・22日（水）の2日間、東京・浅草にある「Chotto Matcha」にて、三者合同による茶道体験会を開催いたします。

本企画は、抹茶が世界的に広がる今だからこそ、その原点である茶道の文化や精神に改めて触れていただくことを目的とした体験型イベントです。

浅草という日本文化の集積地を舞台に、茶道に馴染みのない方や海外からお越しの方にも、短い時間の中で茶道の真髄や「おもてなし」の心に触れていただける内容となっています。

また、茶道体験とともに、SHIRO NI SEKAIのプロダクトを実際に手に取り、日常に溶け込む日本文化のかたちを五感で体感いただけます。

現代のライフスタイルに寄り添いながらも、茶道の真髄の一端に触れていただける体験を提供します。

なお、本体験会は日本語および英語での案内・解説に対応しており、海外からお越しの方にも安心してご参加いただけます。



■ 体験内容について

本茶道体験会では、茶道家・赤木美日（あかぎ みはる）さんによる日本の抹茶文化を五感で感じていただける以下のプログラムを、約15分で体験いただけます。

・茶道についてのミニレクチャー

・茶道家による点前のデモンストレーション

・季節の菓子と抹茶のご賞味

・ご自身で抹茶を点てる体験



※対応言語: 日本語 / 英語

本体験は予約不要のウォークイン形式で、

ドリンクをご注文いただいた方は、追加1,000円（税込）で参加可能です。

観光の合間にも立ち寄りやすく、初めて茶道に触れる方や海外からの来店客にも、気負わずに日本文化と向き合っていただける内容となっています。

赤木美日 公式Instagram(https://www.instagram.com/matchawithmiharu?igsh=MWRoOGE5a2swcTBuZA%3D%3D&utm_source=qr)

■ SHIRO NI SEKAIによるプロダクト体験・販売

当日は、SHIRO NI SEKAIのオリジナルプロダクトを店内にて展示・販売いたします。

日本の伝統素材や文化的要素を現代的なデザインへと昇華したブランドアイテムを、実際に手に取り、試着したうえで購入できる体験型展示として展開。

茶道体験とあわせて、「日本文化を身にまとう」という新たな価値を体感していただけます。

SHIRO NI SEKAIの公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/shiro_ni_sekai_official)

■ 企画の背景

「Chotto Matcha」は、“もっと気軽に、もっと都会的に楽しむ抹茶”をコンセプトに、国内外で抹茶文化の新しい楽しみ方を提案してきました。

本企画では、

・日本の伝統文化である茶道

・現代的な抹茶体験を提供するカフェ

・日本文化をファッションとして再構築するブランド

という異なる領域で活動する三者が協業することで、抹茶を味わうだけにとどまらず、その背景にある文化や精神、美意識までを立体的に体験できる場を創出しています。

抹茶文化の奥行きや茶道の真髄の一端に触れていただくことを目指しています。

■ 開催概要

イベント名：Tea Ceremony Experience at Chotto Matcha

開催日：2025年1月21日（火）・22日（水）

時間：15:00～18:00

所要時間：各セッション約15分

会場：Chotto Matcha Asakusa（東京・浅草）

参加方法：予約不要（ウォークイン）

参加費：

-ドリンク購入必須

-ドリンク代に追加1,000円（税込）で体験可能

内容：

-茶道体験

-SHIRO NI SEKAI オリジナルプロダクト展示・販売（試着可）

■ 主催者メッセージ

株式会社MISAKU 代表 本橋 桜／本橋 岬

Chotto Matchaは、抹茶を味わう時間だけでなく、その背景にある文化や所作まで含めて体験していただきたいという想いから取り組んできました。今回の茶道体験会は、茶道に馴染みのない方や海外からお越しの方にも、短い時間の中で真髄に触れていただける機会として企画しています。浅草という日本文化の集積地から、抹茶の新しい体験価値を発信していきたいと考えています。

茶道家／株式会社アレスグーテ 代表 赤木 美日

近年、抹茶がグローバルに広く親しまれるようになり、嬉しく思います。一方で、その背景にある茶道という文化や精神に触れる機会は、必ずしも多くありません。

本体験会では、抹茶のはじまりである茶道が育んできた「おもてなし」の精神に触れながら、一椀の抹茶に込められた意味を感じていただける時間をお届けできれば幸いです。赤木美日 公式Instagram(https://www.instagram.com/matchawithmiharu?igsh=MWRoOGE5a2swcTBuZA%3D%3D&utm_source=qr)

SHIRO NI SEKAI合同会社 代表 櫻庭 莉那

SHIRO NI SEKAIは、日本に受け継がれてきた伝統や文化を、現代のライフスタイルの中で「日常に纏う」ことを大切にしています。

本イベントでは、茶道という日本文化とともに、SHIRO NI SEKAIのプロダクトを実際に手に取り、体験いただける機会をご用意しました。一服の抹茶を味わいながら、日本の美しい文化を五感で感じていただけたら嬉しいです。SHIRO NI SEKAI 公式Instagram(https://www.instagram.com/shiro_ni_sekai_official)

■ 今後の展開

本取り組みは、浅草という観光地の文脈を活かし、抹茶・茶道・日本文化プロダクトを横断した体験モデルとして、今後の継続開催や海外展開も視野に入れています。

Chotto Matchaでは、抹茶を「飲む文化」から「体験し、身にまとう文化」へと進化させる取り組みを通じて、日本の抹茶文化を次世代へとつないでいきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MISAKU

広報担当：坂木

Email：hello@chottomatcha.net