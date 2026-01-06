AI・SaaS導入企業の7割が直面する「成果が出ない」構造問題に解決策

株式会社Mer

株式会社Mer（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤口友彰）は、AI・SaaSツール導入後に多くの企業が直面する「ツールはあるが成果が出ない」という構造的課題に対し、業務・データ・役割を統合した『AI Operations』という概念と実践フレームワークを体系化。2026年1月7日、その思想と方法論を伝える公式ホームページ（https://www.merinc.co.jp/）を全面リニューアル公開しました。

■背景:ツール導入だけでは成果が出ない構造的要因

近年、多くの企業がAIやSaaSツールを導入していますが、その一方で 「現場で活用されない」「データが分断されたまま」「投資対効果が見えない」 といった課題を抱えるケースが後を絶ちません。

当社の調査および支援実績から、こうした課題の背景には 「ツールや業務プロセス以前に、運営構造（Operations）そのものが設計されていない」 という本質的な問題があることが明らかになっています。

具体的には、以下のような状態が常態化しています:

- 業務が属人化したまま → 個人の努力に依存し、再現性がない- データが部門間で分断 → AIが学習・判断できる構造化データが蓄積されない- ツールが点在 → 導入したSaaSが連携せず、業務フローが断絶

これらは「ツールの問題」ではなく、「運営構造の欠如」という設計思想の問題です。

■ 解決策:『AI Operations』という概念

こうした課題に対し、当社は『AI Operations』という考え方を提唱します。

AI Operationsとは

AIやツールを個別に導入するのではなく、 組織が継続的に成果を出し続けるための「運営構造（Operations）」そのものを、AIを前提に再設計する考え方です。

従来の業務改善やDX支援とは異なり、 Data（データ）/ Process（業務）/ Role（役割）/ Automation（自動化）/ Integration（統合） の5要素を一貫した構造として設計し、

- 設計 → 運営構造の全体像を可視化- 実装 → SaaS・AI・iPaaSを活用してワークフロー化- 定着 → 現場で自然に使われ続ける状態まで伴走- 改善 → データに基づく継続的な見直しサイクル

までを一気通貫で支援することで、「人が頑張る組織」から「仕組みで動く組織」への転換を実現します。

■ 『AI Operations』を支える3つのサービス

当社は、AI Operationsの実現に必要な3つのレイヤーでサービスを提供しています。

1. BASE（土台）:Pipedrive

― 179か国・10万社以上が導入するAI CRMプラットフォーム ―

顧客情報・アクティビティ・案件データを一貫管理し、 正しいデータが蓄積され続ける運営基盤を構築。 当社は国内唯一のマスターパートナーとして、 日本市場に最適化した導入・活用支援を提供しています。

2. STRUCTURE（構造）:diver

― RevOps思想に基づくAI業務自動化支援 ―

SaaSの選定・設計・連携・自動化までを一気通貫で支援。 ツール導入にとどまらず、組織全体が同じ構造で動き続けるための 「運営の仕組み」そのものを実装します。

3. DATA（データ）:LeadPool

― 500万社・800万人以上のデータを保有するAIリードデータベース ―

企業情報・人物情報・インテントデータを自動付与し、 「誰に、いつ、どうアプローチすべきか」を 感覚ではなくデータで判断できる状態を支えます。

また2026年には2つの新サービスをローンチ予定です。

■ 新サイトの特徴

今回リニューアルした公式サイトでは、以下の内容を体系的に公開しています:

- AI Operations Companyとしての思想・定義- AI Operationsを構成する5つの柱と4つのステップ- DATA / STRUCTURE / BASE の3層構造によるサービス体系- 導入企業の成果事例と活用知見- AI時代の運営構造に関する情報発信

単なるデザイン刷新ではなく、 「どのツールを選ぶか」ではなく「どのような運営構造をつくるか」 という視点を、情報構造・メッセージの両面から再構築しました。

■ 代表コメント

株式会社Mer 代表取締役 澤口友彰

「多くの企業がAIやSaaSに投資していますが、ツール単体では成果は生まれません。本質的に重要なのは『運営構造』です。どれだけ優れた戦略や人材がいても、運営基盤がなければ成果は続きません。AI時代に求められるのは、『人が頑張る組織』ではなく『仕組みで動く組織』への転換です。

当社は、AI Operationsという考え方を通じて、業務・データ・役割を統合した運営構造を設計・実装・定着させることで、企業が継続的に成果を出し続けられる状態をつくります。

今回のリニューアルは、その思想を社会に問い、実践知を広く共有していくための第一歩です。」

■ 今後の展開

今後、当社は以下の取り組みを推進してまいります:

AI Operations実践知の発信

運営構造設計のノウハウ、業界別ベストプラクティスを体系化し公開

AI Operationsコミュニティの形成

実践企業との知見共有・相互学習の場を創出

新サービス展開による支援の加速

2026年より、AI Operationsの実装をさらに加速させる2つの新サービスを順次リリース予定。運営構造の設計から実装・定着までを、より包括的に支援してまいります。

■ 会社概要

会社名: 株式会社Mer

所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立: 2020年2月14日

代表取締役: 澤口 友彰

事業内容:

AI業務自動化支援「diver」の提供

AI CRMプラットフォーム「Pipedrive」の導入・活用支援

AIリードデータベース「LeadPool」

URL: https://www.merinc.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Mer 広報担当

Email: support@merinc.co.jp

お問い合わせフォーム: https://www.merinc.co.jp/contact

取材・インタビューのご依頼も承っております

■【参考資料】AI Operationsと従来型支援の違い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54314/table/45_1_338525c25b5a4e699f4eda18a7a074bb.jpg?v=202601060551 ]