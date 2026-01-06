【出展情報】「TCT Japan 2026」に出展【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は2026年1月28日（水）～30日（金） 、東京ビッグサイト にて開催される、3Dプリンティングおよびアディティブマニュファクチャリング（AM）技術に特化した国内最大級の専門展示会「TCT Japan 2026」に出展いたします。

本展示では、国内初展示となるデスクトップ型フルカラー3DプリンターFLASHFORGE「CJ270」を中心に、産業用途向け3Dプリンターや高精度3Dスキャニングシステムなど、最新の3Dプリント・3Dスキャン技術を実機展示いたします。

設計・試作・製造・検査といった製造プロセス全体を想定し、実際の現場での活用イメージを具体的にご提案します。

今回の出展で最大の注目ポイントとなるのが、デスクトップサイズでフルカラー造形を実現した3Dプリンター FLASHFORGE「CJ270」です。

「CJ270」は、CMYKに加えて白・透明素材も扱えるフルカラー造形に対応し、1,000万色以上の色表現と最大約7μmの高解像度造形を実現します。従来は大型設備が必要とされてきたフルカラー造形を、デスクトップ型というコンパクトな筐体で実現した点が大きな特長です。

さらに、水で溶けるサポート材を採用することで、複雑形状においても後処理の手間を軽減。実機デモを通じて、フルカラー3Dプリントの新たな選択肢をご体感いただけます。

また、他にも産業用途における造形・検査・リバースエンジニアリングまでをカバーする多彩な3Dプリンターおよび3Dスキャナーのラインアップを実機展示します。各種機種を直接ご覧いただきながら、造形品質やスピード、計測精度、現場での運用性など、導入検討に必要なポイントを具体的にご確認いただけます。

さらに、3Dプリント技術を活用したシューズブランド 「STARAY」 を実物展示。素材特性や造形プロセス、デザインの自由度などを紹介し、プロダクト分野における3Dプリント技術の実用性と広がる可能性を提案します。

本展示を通じて、APPLE TREEが提案する次世代の3Dプリント・3Dスキャン活用をご覧いただけます。ぜひ会場にて、その可能性をご確認ください。

展示会の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/188_1_55a2d161e148ed96006b36073480edb0.jpg?v=202601060551 ]

展示機種

CJ270

FLASHFORGE

R1 Max

FLASHFORGE

Guider3 Ultra

FLASHFORGE

FX10

Markforged

MARK TWO

Markforged

L300

PollyPolymer

H2C

Bambu Lab

H2D Pro

Bambu Lab

NIMBLETRACK Gen2

SCANOLOGY

SIMSCAN-E

SCANOLOGY

KSCAN-E

SCANOLOGY

3DeVOK MT

SCANOLOGY

STARAY

実機展示を通じて、製品の特長や活用イメージをご確認いただけます。

ぜひ会場にてご覧ください。

会社情報

APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp