アイエスエフネット、渡邊考一が最高アライアンス責任者（CAO）に就任

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、強固なアライアンスによるシナジー創出と持続的成長を目指し、最高アライアンス責任者（CAO）に渡邊考一が就任しましたことをお知らせいたします。

◆株式会社アイエスエフネット 最高アライアンス責任者（CAO） 渡邊考一 略歴

2014年に株式会社アイエスエフネットに入社。

入社以来、文教系ヘルプデスク対応案件に参画し、リーダーとして常駐メンバー12名を統括。

主な業務として、市内小中学校のサーバー・クライアント・ネットワーク機器の導入プロジェクトにおける入札仕様書の策定、作業指示書の作成、ベンダー説明会の実施を一貫して担当。

2020年、札幌支店 支店長に就任。

2023年、東日本エリア本部 本部長 兼 仙台支店 支店長に就任。

2024年、エリア統括本部 統括副本部長に就任。

2025年、エリア統括本部 統括本部長に就任。

2026年、CAO（最高アライアンス責任者）に就任。





◆CAO（最高アライアンス責任者）のミッション

市場の急速な変化と技術革新を好機と捉え、社内外との連携強化を通じて、持続的な成長と企業価値の向上を図ります。

また、強固なアライアンスから生まれるシナジーを最大限に発揮し、事業収益の拡大やコストの最適化、市場シェア拡大といった具体的な成果に結びつけます。これらを通じてお客さまへの提供価値を最大化し、そして社会全体の発展に貢献することを目指します。





◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。