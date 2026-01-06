経済産業省「情報セキュリティサービス台帳」にCyberCrewのペネトレーションテスト・脆弱性診断サービスが登録

株式会社エスプール

株式会社CyberCrew（本社：東京都千代田区、代表取締役：香川 健志、以下「当社」）は、 当社が提供する「ペネトレーションテストサービス」および「脆弱性診断サービス」が、経済産業省が策定した 「情報セキュリティサービス基準」に基づく審査を経て、「情報セキュリティサービス台帳」へ登録されたことを お知らせいたします。

情報セキュリティサービス審査登録制度について

本制度は、経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」に基づき、情報セキュリティサービスの 技術要件および品質管理要件について第三者機関による審査を行い、一定の要件を満たしたサービスを 「情報セキュリティサービス台帳」として登録・公開する制度です。

●登録概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4500/table/240_1_d200975ad113e1316a5219667e4c0de8.jpg?v=202601060551 ]

▼ 情報セキュリティサービス台帳（日本セキュリティ監査協会）

https://sss-erc.org/iss_books/025-0020-60/

ペネトレーションテスト・脆弱性診断サービスについて

当社のペネトレーションテストは、単なるツール診断にとどまらず、実際の攻撃者視点に立った侵入試験を 通じて、システムに潜むリスクを明らかにする、実践的なセキュリティ評価サービスです。

■対応領域

- Webアプリケーション- モバイルアプリケーション- ネットワーク- クラウド環境- 大規模言語モデル（LLM）

■サービスの特長

今後について

- 脆弱性診断の全工程を包含した、包括的なペネトレーションテスト- 再テスト1回を標準価格に含み、期限の制限なし- 海外出身を含むホワイトハッカーを自社で直接雇用- 外部委託を行わず、すべての診断を当社が一貫して実施

当社は、今回の情報セキュリティサービス台帳への登録を通じて、より多くの企業・団体に対し、攻撃者視点に基づく実践的なセキュリティ診断サービスを提供いたします。今後も、巧妙化・高度化するサイバー攻撃に 対応するため、技術研鑽およびサービス品質の向上に継続して取り組んでまいります。

問い合わせ先

株式会社CyberCrew 営業部 中川

Tel：03-6853-5823

Mail：info@cybercrew.co.jp

HP：https://cyber.spool.co.jp/contact/

会社概要

商 号：株式会社CyberCrew

所 在 地 ：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階

代表者名：代表取締役 香川 健志

設 立：2025年4月

事業内容：サイバーセキュリティサービス

株 主：株式会社エスプール（東証プライム／証券コード：2471）