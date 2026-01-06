AI model株式会社、世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026」に出展

AI model株式会社

AI model株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷口大季、以下AI model社）は、キヤノンUSAのBusiness Innovation Groupが「CES 2026」のEureka Park（Booth#60509）に出展する「Canon Americas Lab」ブース内において、「A/CLOUD（エーアイクラウド）」の展示を行います。

キヤノンUSA のBusiness Innovation Groupが運営する「Canon Americas Lab」は、新規ビジネス創出の鍵となる外部パートナーとの共創プラットフォームで、社内外のアイディアや技術のコラボレーションを推進する場となっています。

現地ではAIモデルが着用イメージを生成できるクラウドソリューション、A/CLOUDの実機デモンストレーションを公開し、EC・SNS・広告領域で活用可能な高品質ビジュアル生成のプロセスをご体験いただけます。

■ 「Canon Americas Lab」出展の背景

AI model社は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社が運営するCVCファンド「Canon Marketing Japan MIRAI Fund」から出資を受けております。AI model社の持つ生成AI技術・撮影ノウハウと、キヤノンMJのイメージング技術や製品力を掛け合わせ、新たなサービスを創造と社会の発展への貢献を目指しております。

■ CES 2026 出展概要

会期：2026年1月6日（火）～1月9日（金）

会場：米国ラスベガス（Las Vegas Convention Center、Venetian Expo、ARIAほか）

AI model社/出展者情報 https://exhibitors.ces.tech/8_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?exhid=001Pp00001X7sQ1IAJ

■ 「A/CLOUD」について

「A/CLOUD」は、AI model社が提供するクラウド型AIモデル生成ソリューションです。

アパレル商品の画像をアップロードするだけで、AIモデルが着用したイメージを自動生成し、商品訴求に必要なクリエイティブ制作を大幅に効率化します。

生成したビジュアルは、

- SNS投稿- ECサイトの商品詳細ページ- カタログ・販促物

など、さまざまなチャネルに最適化した高品質な画像・動画として活用可能です。

ビジュアル制作のスピード向上・コスト削減・表現幅の拡張を同時に実現し、企業の販促活動を支援します。

■ AI model社のグローバル展開とCES出展の意義

AI model社は、日本国内でアパレル・広告・小売など多様な業界への導入実績を積み重ねてまいりました。

今回のCES 2026出展は、当社初の大規模国際展示会への参加であり、グローバル市場への本格展開の第一歩となります。

世界最大級のテクノロジー展示会であるCESにて、AIを活用したクリエイティブ生成ソリューションを披露することで、北米市場を中心とする海外企業との協業機会を拡大し、国際的なパートナーシップ構築を目指します。

■ AIモデルとは

AI model社が独自に開発する技術によって生成される、企業専属のAIファッションモデル/AIタレントを指します。

企画から制作オペレーション、実装までを一貫して支援し、企業の事業成長と業界全体の発展に寄与します。

AIモデル活用により、以下のような価値を提供しています。

- 制作プロセスの効率化- クリエイティブ表現の拡張- TVCM・広告でのブランディング強化- EC・カタログ・店頭販促のキービジュアル生成- ささげ撮影のリードタイム短縮- コスト削減

また、AI技術を軸とした新しい価値創造を通じて、ファッション業界および多業種のデジタル変革を支援。

モデル事務所・芸能プロダクションなど多様なパートナーとの共創により、新しいモデルビジネスの形を実現しています。

■ お問い合わせ

AIモデル導入、各種協業、実証実験のご相談は下記よりお問い合わせください。

https://www.ai-model.jp/contact/

■ 会社概要

AI model株式会社

- 本社所在地：東京都港区虎ノ門 2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー- 代表者：代表取締役CEO 谷口大季- 設立：2020年8月- 公式HP：https://ai-model.jp

事業内容

- 生成AI技術を用いたモデル・タレント・広告クリエイティブ生成ソリューション- アパレル・ビューティ領域を中心とした、生成AIによる業務変革・オペレーション支援・内製化支援