旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、世界で活躍するプロサッカー選手・三笘薫氏をアンバサダーに起用

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、世界で活躍するプロサッカー選手・三笘薫（みとまかおる）氏をアンバサダーに起用しました。本取り組みを通じて、NEWTは、世界へ踏み出す一歩が未来を形づくる力になることを、より多くの方へ届けてまいります。

◆三笘薫氏就任に伴う特別Webページはこちら：https://newt.net/mitoma(https://newt.net/mitoma)

■ NEWTアンバサダー就任について

旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、世界で活躍するプロサッカー選手・三笘薫氏をアンバサダーに迎えることをお知らせいたします。

NEWTが大切にしているのは、旅行そのものではなく、旅行を通じて生まれる人の変化です。異なる文化や環境に触れることで視野が広がり、新しい価値観に出会い、これまでとは違う選択肢を考えるきっかけが生まれる。NEWTは、旅行がそうした前向きな変化をもたらす体験であると考えています。

三笘氏は、国内外での挑戦を通じて培った高い実力と、常に世界へ挑み続ける姿勢で、多くのファンを魅了してきました。一方、NEWTは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションとして、テクノロジーを活用して旅行のハードルを下げ、新しい価値観や体験との出会いを提供してきました。

未知の環境に身を置き、自らの可能性を切り拓いてきた三笘氏の挑戦の軌跡は、NEWTが目指す思想と強く重なります。

本アンバサダー就任を通じて、NEWTは三笘氏とともに、旅行がもたらす成長や気づきの価値を発信し、より多くの人が、自分自身の可能性に出会うための一歩を踏み出せる社会を目指していきます。

■ 三笘薫氏プロフィール

1997年5月20日、大分県生まれ、さぎぬまSCから川崎フロンターレの下部組織に加入し、U-18まで在籍。筑波大学時代は関東大学リーグ、天皇杯などで多くの活躍をして 2020年川崎フロンターレに正式加入。2021年プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCへ移籍。

ベルギーリーグのユニオンSGへの期限付き移籍を経て、22年にプレミアデビューを果たす。プレミアリーグの 3シーズンを通して華麗なプレーで多くのファンを魅了する。

＜就任メッセージ＞

このたび、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』のアンバサダーに就任しました三笘薫です。

サッカーを通してさまざまな国や街を訪れる中で、未知の土地に身を置くことが自分を大きく成長させてくれたと感じています。

旅行は新しい価値観や可能性と出会うきっかけ。そんな旅行の魅力を、NEWTとともに多くの方へ伝えていきたいと思います。

■ 三笘薫氏インタビュー

Q1：今回、なぜNEWTアンバサダーをお受けいただいたのでしょうか？

僕自身、若い頃から海外での挑戦を続けてきて、世界を見ることで価値観が大きく広がりました。

NEWTの「世界に一歩踏み出すきっかけをつくる」という考え方に共感したことと、これから共に成長をしていけるサービスだと思ったので就任しました。

Q2：三笘選手は若い頃から海外でプレーする機会が多かったと思いますが、早いうちに海外に触れたことで得られた一番大きな学びは何でしょうか？

小さい時から海外遠征に行く機会があったのですが、日本の常識が通じないという文化の違いがあることは大きな学びですね。

サッカーももちろんそうですし、生活においても。そういう意味でしっかりその文化を受け入れることは心がけています。

Q3：これまで行ったことがある国で一番好きな国はどこですか？

どこが一番というのはなかなか難しいですね…。

大学生の時のユニバーシアード大会でいったイタリアは、西洋の歴史を感じる街並みで印象に残っています。

今いるブライトンも近くに海や丘があって自然豊かで、イギリスもいいなと思います。

国それぞれで魅力があると思うので、行ってみたらどこでも好きになりそうですね（笑）

Q4：世界に一歩踏み出そうとしている若い世代の皆さんへ、三笘選手はどんな言葉を届けたいですか？

選択において、正解とかはないと思います。

新しい世界へ踏み出すこと（挑戦）で、「新しい景色」が見られると思います。

■ キャンペーン第一弾：三笘薫氏を起用した大型広告を1/7-13に渋谷で掲出

キャンペーン第一弾として、2026年1月7日（水）～13日（火）の7日間、三笘氏を起用した大型広告をMAGNET by SHIBUYA109 ビッグボードに掲出します。そのうち1月7日（水）～9日（金）の3日間は、広告を“めくる”ことで最大5万円分のNEWTポイントが当たる「お年玉クーポン」を実施。総勢3,000名に、海外ツアー予約で使えるクーポンをプレゼントします。

また今後、イギリスへのツアー販売や、三笘選手に関連したプレゼントキャンペーンなど、さまざまな取り組みを検討しています。最新情報はNEWT公式SNSにて順次お知らせしますので、ぜひフォローのうえご注目ください。（NEWT Xアカウントはこちら：https://x.com/newt_travel）

＜大型広告の概要＞

場所：MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード（東京都渋谷区神南1丁目23－10）

期間：2026年1月7日（水）から1月13日（火）7日間

内容：三笘氏を起用した大型広告を掲出。

7日からの3日間は、総勢3,000名分の「お年玉クーポン」を配布。

最大5万円分のクーポンをプレゼント。

※1日1,000枚がなくなり次第終了となります。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

