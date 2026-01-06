ソアー、「第40回 インターネプコン ジャパン」に出展

サクサ株式会社

サクサグループで有機ELデバイス、開発・製造受託サービスを提供する株式会社ソアー（以下ソアー）は、2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第40回 インターネプコン ジャパン」に出展します。

ソアーは、カーエレクトロニクス事業で培った設計・生産力を活かし、高品質なものづくりを強みとして多種多様な機器の開発から量産までを受託してきました。本展示会では、産業/民生/医療/車載（小型モビリティ）機器の受託製品を実機やパネルで展示します。さらに、小型ディスプレイ搭載に関する課題を解決する ディスプレイソリューションについてパネル展示を行うほか、山形大学と共同で進めている「ベニバナ・サットプロジェクト※」や社会貢献活動の一環として、SCSK株式会社と協業し製造した自然災害予測用「冠水センサー」についてもご紹介します。

今回は1年半ぶりとなる2小間出展（東4ホール 小間番号E7-26）

※ベニバナ・サットプロジェクト（BSP）は、（一財）森の学校の寄附により運営される山形大学「ソーシャル・イノベーションDX寄附講座」の産業創出の取り組みとして推進する、超小型人工衛星の開発・製造・運用プロジェクトです。

主な展示内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/107_1_8ce687fa1ab66832efedb354c76432d2.jpg?v=202601060551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/107_2_48fa2593079c138d26b58463c079fdb7.jpg?v=202601060551 ]

第40回 インターネプコン ジャパン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/107_3_af2480fc5741e96d65dd127a08de702f.jpg?v=202601060551 ]

株式会社ソアー 会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/107_4_5a37069fa1a633d075f350294ac22009.jpg?v=202601060551 ]

【有機EL（OLED）事業】

1997年に、ソアーの前身である東北パイオニア株式会社 米沢事業所が世界で初めて量産化に成功した有機ELディスプレイは、電子/健康/光学/産業機器をはじめとした身近な製品に幅広く搭載されるとともに、有機EL（OLED）の特性を活かした特殊な光源用途においても、今後さらなる成長が期待されるデバイスです。薄型で省エネルギーといった時代のニーズにマッチしたデバイスとして、幅広い用途・機器向けに提供しています。

⇒詳細はこちら：https://soar-tech.co.jp/oled/

【ディスプレイソリューション】

有機EL（OLED）をはじめとしたディスプレイデバイスを中心に、お客様の製品の機構設計/外観設計/電気設計/システム制御/UI開発を行います。およそ30年にわたるディスプレイデバイスの製造・納入実績と電子機器の設計・製造受託事業の知見・資産を融合したソアーならではのサービスです。

⇒詳細はこちら：https://soar-tech.co.jp/display-solution/

【ものづくりソリューション（ODM/OEM/EMS）事業】

産業/民生/医療/車載（小型モビリティ）機器等、多岐に渡るカテゴリーの小型電子機器、中～大型機器の製造・量産化に対応可能なODM/EMS事業、および自社で開発した自動機の販売を行っています。クラス1000のクリーンルーム（約2,000平方メートル ）を備えており、熟練の機構/電気/ソフト設計エンジニアと、営業/調達/生産技術/製造/品質保証部門が揃ったものづくりの一貫体制で、お客様のお困り事を解決します。

⇒詳細はこちら：https://soar-tech.co.jp/monozukuri/