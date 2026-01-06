アイエスエフネット、次世代の経営を担う準幹部「SSM」に若手社員が就任

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年1月、YEC（Young Executive Candidate）第5期生である1名を、準幹部職である「SSM（Special Selected Member）」に任命いたしました。





本制度は、アイエスエフネットの独自の育成プログラムを通じて、経営視点と実務能力を培った若手人財を早期に重要ポストへ登用することで、組織の活性化と多様性のある経営体制の構築を加速させる制度です。



◆制度の背景と概要

アイエスエフネットでは、若手社員が早期から経営感覚を養い、責任あるポジションで活躍できる環境を整備するため、以下の段階的な育成制度を設けています。今回就任したSSMは、これらの過程を経て任命された準幹部です。

- YEC（Young Executive Candidate：若手幹部候補）35歳未満の社員を対象に選抜を行い、経営層とともに行動し、士業による専門教育を受け、管理職や高度専門職への最短キャリアパスにつなげるためのエントリー制度です。- JEBM（Junior Executive Board Member：幹部補佐）YECとしての活動を1年間経験し、実績を認められたメンバーが進むステップです。取締役会への陪席や経営課題への提言、部下育成やプロジェクトの立ち上げなどを経験し、次世代のキーパーソンとしての資質を磨きます。- SSM（Special Selected Member：特別選別メンバー）JEBMでの活動（原則1年間）を経て、社長の承認を受けたメンバーのみが任命される「準幹部」ポジションです。「CORE組織」や「高度組織」に加え、若手中心の新組織やプロジェクトを牽引する役割を担います。







◆2026年度 SSM就任メンバーのご紹介

安念 千鶴（戦略人財コンサルティング部 副部長）

2019年にアイエスエフネットに新卒入社。

約2年半にわたり社内SEとして常駐業務に従事した後、2022年4月に戦略人財コンサルティング部へ配属。

現在は、有料職業紹介事業の立ち上げとアルムナイサポート対応、社員満足度向上のための分析および施策の立案・実行を担当。

2024年1月よりYEC第5期生に任命。

2024年に戦略人財コンサルティング部 副部長に就任。

2026年1月よりSSMに任命。

（本人コメント）

「このたび、YECを経てSSMに就任いたしました。未熟な点もございますが、この機会をさらなる成長への糧とし、会社からの期待を上回る成果が出せるよう、全力を尽くす所存です。 組織の発展に貢献できるよう、精一杯努めてまいります。」





◆今後の展望 ～若手リーダーによる組織革新～

新たに就任したSSMメンバーは、今後、管理職として、若手主体のチームビルディングや新規プロジェクトの立案・実行を主導します。 アイエスエフネットは、「10のビジョン（※1）」に掲げる「性別・年齢・国籍・障がいの有無に関係のない適正評価と、平等な雇用機会の提供」に基づき、入り口での差別を排除し、意欲ある社員が公正に評価される環境づくりを推進してまいります。

これら若手リーダーの活躍を通じ、お客様へのさらなるサービス品質向上と、社会課題の解決に貢献するソリューションの提供に尽力いたします。





（※1）10のビジョン：社員の意見をもとに策定された、アイエスエフネットの企業文化の指針およびミッション。社員がワクワクし、近い未来に達成すべき目標として共有・明文化されたものです。





◇ 採用関連（一般応募・採用詳細はこちら）

新卒採用：https://www.isfnet-recruit.com/

キャリア採用：https://www.career.isfnet.co.jp/

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。