【次世代インフラ】切り抜き動画の「完全自動制作システム」開発に着手

株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司）は、

切り抜き動画の全制作工程をAIによって自動化する「完全自動制作システム」の開発に正式に着手したことをお知らせいたします。

本開発は、シーン抽出・編集・テロップ生成・書き出し・投稿素材生成までを人の手を介さずに完結させる、次世代の動画制作基盤です。これにより、24時間365日、完全無人で切り抜き動画を量産できる体制の構築を目指します。

■ 背景：制作のボトルネックを解消し、動画を「自動生成されるインフラ」へ

切り抜き動画市場の急拡大に伴い、月間数万本規模の運用や即時性が求められる一方で、編集人材の確保やコスト、スピードの限界といった課題が顕在化しています。

CLIPではこれまで「制作3分化」や「月間1万本体制」を実現してきましたが、これらをさらに進化させ、「人の作業を前提としない完全自動制作」への移行を決断いたしました。

■ 完全自動制作システムの主な開発領域

本システムでは、以下の工程をすべてAIで自動化することを目指しています。

・自動シーン抽出: 発話・感情・盛り上がりを解析し、視聴者に選ばれやすいシーンを特定。

・自動編集・最適化: 各プラットフォームに最適な秒数、構図、テロップ文言を自動生成。

・自動出力: 縦型・横型の書き出しから、ジャンル別のタイトル、投稿素材までを自動で出力。

■ 本システムが実現する「動画流通の未来」

「素材を入れるだけで動画が完成する」状態の実現により、映像・音声コンテンツの価値は飛躍的に高まります。

・リアルタイム拡散：配信中の番組、イベント、スポーツ中継がリアルタイムで切り抜き動画化され、即座に拡散可能に。

・全領域への横断展開：エンタメIPから広告、政治、地方創生まで、CLIPが展開する全領域に適用。

・産業構造の転換：動画編集を個人のスキルから「プログラムによる自動生成インフラ」へと変換します。

■ 今後の開発スケジュール

段階的な実装を経て、最終的には「完全無人制作ライン」の構築を目指します。

第1段階：半自動制作ラインの実装

第2段階：特定の番組・イベントに特化した自動化

最終段階：月間数十万本規模を視野に入れた完全無人制作基盤の確立

■ 代表コメント

株式会社CLIP 代表取締役 山本真司

「切り抜き動画は、これまで“人が作るもの”という前提で成長してきました。

しかし今後は、“自動で生まれ続けるもの”に変わっていきます。

完全自動制作は、制作の省力化ではなく、切り抜き動画そのものを“社会インフラ”へと進化させる挑戦です。

CLIPは、動画の流通構造そのものを次の段階へ引き上げていきます。」

■ 株式会社CLIP 会社概要

株式会社CLIPは、AIを活用した切り抜き生成とIP権利管理を統合的に提供する、

マルチフォーマット対応の次世代コンテンツプラットフォームです。

主な提供機能

・YouTube／Twitchの動画、ラジオ音声、ドラマ、さらに漫画・写真・新聞・小説などの活字コンテンツまで多様なフォーマットから“見どころ”を抽出するAI自動切り抜き生成

・ショート動画を軸とした切り抜き動画マーケティング支援

・IPの権利処理・収益分配・管理を一元化する権利管理基盤



同社は、あらゆるコンテンツの魅力を最適な形で再編集して届ける新たな体験づくりを進めており、映像・音声・活字・漫画・画像といった多様なIPの流通と価値最大化を実現する“次世代の総合コンテンツ流通インフラ”の構築を加速しています。

