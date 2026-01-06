「第10回 スマート工場EXPO」にARスマートグラス「RayNeo X3 Pro」を出展

株式会社シルバーアイ

株式会社シルバーアイ（本社：横浜市港北区新横浜、代表取締役：高佐幸宏）は、2026年1月21日（水）から1月23日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「第10回 スマート工場EXPO」に出展し、次世代ARスマートグラス RayNeo X3 Pro を展示いたします。

本展示は、特定非営利活動法人 日本ウェアラブルデバイスユーザー会のブース内にて行い、製造・物流倉庫・教育・遠隔支援など、スマート工場における実践的なAR活用シナリオをご紹介します。

■ TIME誌「2025 ベスト発明品」に選出された先進AR技術

詳細を見る :https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/products/detail/?cd=000300

RayNeo X3 Proは、世界的な影響力を持つ米国の国際誌 TIME誌 において、「2025 ベスト発明品（Best Inventions of 2025）」に選出されたAR技術を採用したスマートグラスです。

軽量・高輝度なフルカラーディスプレイと、実用性を重視したUI設計により、現場作業の視認性向上、作業効率化、ヒューマンエラー低減に貢献します。スマート工場の中核となる「人」と「デジタル」の融合を、現実的な形で実現します。

■ スマート工場における活用イメージ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZPIA9N5a2oY ]

・作業手順・チェックリストのAR表示

・設備保全・点検作業におけるハンズフリー情報提示

・遠隔地の熟練技術者によるリモート支援

・教育・トレーニング用途でのAR活用

また、参考出展として、DigiLens ARGO も併せて展示し、用途に応じたARデバイス選定の可能性をご提案します。

■ 出展概要

・展示会名：第10回 スマート工場EXPO

・展示会場：東京ビッグサイト

・開催日時：2026年1月21日（水）～1月23日（金）

・出展ブース：特定非営利活動法人 日本ウェアラブルデバイスユーザー会

・小間番号：S21-14（南展示棟4F）

・出展社名：株式会社シルバーアイ

・出展品：RayNeo X3 Pro、DigiLens ARGO

株式会社シルバーアイは、AR／ウェアラブル技術を通じて、製造業のDX推進と現場力強化に貢献してまいります。ぜひ会場にて、次世代スマートグラスが切り拓く「スマート工場の未来」をご体感ください。

■ 販売情報

・販売代理店：株式会社シルバーアイ

・価格：別途御見積り

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社シルバーアイ

DX/IoTソリューション担当：福田、宮田

Webお問合せフォームはこちらから :https://silver-i.lmsg.jp/form/40083/24Lb9Bt4