U-22プログラミング・コンテスト2026　協賛企業募集開始！

U-22プログラミング・コンテスト実行委員会は、「U-22プログラミング・コンテスト2026」の協賛募集を開始しました！

2025年開催では生成AIを使いこなした作品が多く見られました。

たとえば、プログラミングの学習手段として活用したり、AIを可視化したり、AI共創環境を構築するなど、多様性に富んだ作品が最終審査に集結、16作品の制作者たちによるプレゼンテーションでは、未成年とは思えないプレゼンテーションが委員の前で次々と披露され、経済産業大臣賞をはじめとする各賞を決定しました。（参考：経済産業大臣賞受賞者のプレゼンテーション(https://youtu.be/isVaTKMFuYE)）

スポンサーには、CSRやプロモーションだけでなく、学生たちと交流できる機会の創出など、各種特典がございます。

今後国内外で活躍していく次代の若者たちを一緒に応援し、盛り上げていきませんか？

皆様からのお申込みお待ちしています。

募集スポンサータイプ

- 一般協賛：ダイヤモンド～ブロンズ- 小口協賛：プロコン応援団（3月頃申込受付開始予定）- 環境協賛：応募者向けに期間限定で開発環境を提供- 会場協賛：最終審査会場の提供- メディア協賛：コンテスト関連情報の取材・記事等各種プロモーション支援協賛特典・申込はこちら :https://www.saj.or.jp/C22/notice_details/

最終審査会ダイジェストVTR

一般協賛

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x-5_LC7SIQM ]- ダイヤモンドスポンサー 500万円- プラチナスポンサー 300万円- ゴールドポンサー 200万円- シルバースポンサー 100万円- ブロンズスポンサー 50万円

※金額はすべて税抜表記となります。

会場協賛（最終審査会場の要件）

開催時期：2026年11月 ※本番：日曜開催

場所 ：東京都23区内

広さ ：コンテスト会場：230平方メートル 程度（インターネット回線要）

審査室：150平方メートル 程度（インターネット回線要）

学生控室・懇親会場：200平方メートル 程度

利用時間：コンテスト会場 前日9:00～21:00・当日7:00～21:00

審査室 ：当日8:00～20:00

学生控室・懇親会場：当日7:00～22:00

その他 ：無償提供・割引等いずれも可。

環境協賛

一般協賛・会場協賛特典の一覧

コンテストの参加者を対象に、アプリ制作環境、クラウド、APIなど、通常だと有償のサービスに関して、期間限定（4月～12月）で無償提供可能な環境がある企業等を募集しています。

2025年実績はこちら(https://u22procon.com/develop/)

さくらのクラウド／kintone／GMO ALTUS／Monaca／paizaラーニング／Lychee Redmine

環境協賛の方は、詳細を伺いたく、まずはコンテスト運営事務局（u22-info@saj.or.jp）あてにお問合せください。

メディア協賛

コンテストのリリース記事や取材等で記事掲載いただけるメディア媒体を保有されている企業または個人を募集しています。

開催概要（予定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/13310/table/199_1_45fdc73b56ea41c89f8ed0db3e93e565.jpg?v=202601060551 ]

（※）各賞および後援・協力は申請予定の官公庁団体名を記載しております。

スケジュール（予定）

1月 協賛企業募集

2月下旬 実行委員会開催

3月初旬 プロコン応援団募集開始

3月下旬 協賛企業募集締め切り

4月 応募要領等公開

7月～8月 応募期間

9月 事前審査

10月 一次審査会

11月 最終審査会

12月 振り返り合同委員会

2025年最終審査会受賞者の様子詳細・申込はこちら :https://www.saj.or.jp/C22/notice_details/

▼本件に関するお問い合わせ

U-22プログラミング・コンテスト運営事務局

E-mail：U22-info@saj.or.jp