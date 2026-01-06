インチナット固定でケーブル抜けを防止できるHDMI→VGA変換アダプタを発売

写真拡大 (全11枚)

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタに変換するアダプタ「AD-HD33VGA」を発売しました。


HDMIコネクタからのデジタル映像＋オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換でき、VGAコネクタはインチナット固定でケーブル抜けを防止する機能を搭載しています。




【掲載ページ】

品名：HDMI-VGA変換アダプタ（オーディオ出力付き）


品番：AD-HD33VGA


標準価格：2,860円（税抜き 2,600円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-HD33VGA












HDMIをVGAに変換できるアダプタ

HDMIポートしか無いパソコンをVGA入力のディスプレイに出力できず、お困りではありませんか？


この変換アダプタはHDMIをVGAに変換できるので、接続が可能になります。





映像と音声を同時出力できる

3.5mmステレオミニジャックを搭載しています。


スピーカーに接続して、映像・音声を同時に出力できます。






外れにくいインチナット固定タイプ

VGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）側はインチナット付きで、ケーブルの抜けを防ぎ、しっかり固定することができます。






スッキリ接続できるアダプタ型

持ち運びしやすいアダプタ型です。ポートに直接挿せるので、スッキリと接続できます。


また、断線のリスクがありません。





HDMI Power不足時に給電できる

HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載しています。


※USBケーブルは別売りです。







------------------------------------------------------------------------------------------------


【関連ページ】


映像変換コンバータ・変換アダプタ他


https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html




HDMI変換アダプタ


https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html




サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-HD33VGA




■サンワサプライ WEBサイト


https://www.sanwa.co.jp/




■サンワサプライ Instagram


https://www.instagram.com/sanwasupply_official/




■サンワサプライ X


https://twitter.com/sanwainfo




■サンワサプライ Facebook


https://fb.me/SanwaSupplyJP




■YouTube公式チャンネル


http://sanwa.jp/youtube


------------------------------------------------------------------------------------------------




https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5743-a41475d030cc69d48ea81a307f29e45f.pdf