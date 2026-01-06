インチナット固定でケーブル抜けを防止できるHDMI→VGA変換アダプタを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタに変換するアダプタ「AD-HD33VGA」を発売しました。
HDMIコネクタからのデジタル映像＋オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換でき、VGAコネクタはインチナット固定でケーブル抜けを防止する機能を搭載しています。
【掲載ページ】
品名：HDMI-VGA変換アダプタ（オーディオ出力付き）
品番：AD-HD33VGA
標準価格：2,860円（税抜き 2,600円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-HD33VGA
HDMIをVGAに変換できるアダプタ
HDMIポートしか無いパソコンをVGA入力のディスプレイに出力できず、お困りではありませんか？
この変換アダプタはHDMIをVGAに変換できるので、接続が可能になります。
映像と音声を同時出力できる
3.5mmステレオミニジャックを搭載しています。
スピーカーに接続して、映像・音声を同時に出力できます。
外れにくいインチナット固定タイプ
VGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）側はインチナット付きで、ケーブルの抜けを防ぎ、しっかり固定することができます。
スッキリ接続できるアダプタ型
持ち運びしやすいアダプタ型です。ポートに直接挿せるので、スッキリと接続できます。
また、断線のリスクがありません。
HDMI Power不足時に給電できる
HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載しています。
※USBケーブルは別売りです。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
映像変換コンバータ・変換アダプタ他
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html
HDMI変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-HD33VGA
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5743-a41475d030cc69d48ea81a307f29e45f.pdf