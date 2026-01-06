デジタル技術を駆使した新コンセプト店舗『AO+（アオヤマプラス）』1号店にて、「Bodygram」のAIボディスキャン技術が活用

Bodygram Japan株式会社

AIを活用した身体計測テクノロジー「Bodygram (ボディグラム)」を展開するBodygram Inc. (所在地：米国デラウェア州、公式サイト：http://bodygram.com/ja、以下Bodygram) は、青山商事株式会社様が展開する新コンセプト店舗『AO+（アオヤマプラス）』にて、「Bodygram」のアパレル商材向けAIボディスキャン＆サイズレコメンドソリューション「Body2Fit」が導入されたことをお知らせいたします。

「洋服の青山」から2025年秋に高円寺北口にてオープンした『AO+』1号店では、Z世代向けに7つのデジタル技術を駆使した新しい店舗展開が実施されています。同店舗内にはデジタルコンテンツを中心に、スタッフに声をかけることなく気軽にお買い物ができるエリアとして「クイックエリア」が設けられています。

「Bodygram」の「Body2Fit」は、その一角に設置された他社と連携して導入する運びとなったデジタルサイネージにてご利用いただくことができます。ご希望のお客様は最新のAIデジタル採寸技術を無料で体験いただくことができ、身長・体重等の「基本情報の入力」と「正面と側面の2枚の体型撮影」のわずか2ステップで、おすすめの洋服サイズやその詳細を確認することが可能です。対象となる洋服は、メンズスタイルではスーツ（礼服）・ジャケット・スラックス・ワイシャツとなり、レディーススタイルではジャケット・パンツ・スカート・ブラウス（カットソー）です。尚、デジタル採寸の結果は印刷してお持ち帰りいただけます。

店舗情報

店舗名 「アオヤマプラス 高円寺北口店」

住所 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-6-1 高円寺千歳ビル1階

電話番号 03-5356-8185

営業時間 11：00～20：00

最先端3Dボディスキャンテクノロジー「Bodygram」を店舗で

「Bodygram」はAI（人工知能）の学習機能を駆使し、身体の各パーツサイズを推定する最先端AIソリューションです。基本情報を入力し、服を着たままカメラ付きデバイスで正面と側面の２枚の写真を撮影するだけで、被写体の体型を自動で検出します。特別な装置やスーツを要さず、腹囲・肩幅・太ももなど身体の主要箇所のボディスキャンを瞬時に可能にする、革新的なテクノロジーとして進化を遂げてまいりました。2019年のローンチ以来、制服やユニフォーム、百貨店といったアパレル業界を中心に展開し、その後寝具やヘルスケア、ビューティー領域のサービスや業界へも技術導入を果たしています。

※上記は「Bodygram」基幹技術のイメージです

この度、『AO+（アオヤマプラス）』1号店にて、アパレル領域に特化したAIボディスキャン＆サイズレコメンドソリューション『Body2Fit』を店舗環境に合わせて実装し、ご活用いただく運びとなりました。本導入に際し、特にジャケット・パンツ・スーツなど、身体へのフィット感がより重要となるアイテムにおいて、お客様のサイズ選びにおけるご不安や試着の手間を軽減し、より良い店舗体験の構築を目指しています。

具体例として、サイズ案内における属人性の軽減や、接客効率の向上、お客様がご自身のサイズを理解した上で実際のアイテムを試着できることによる試着点数と試着時間の削減等が期待されています。店舗接客とデジタル技術のかけ合わせにより、これまでになくパーソナライズされた購買体験を創りだす一助として、「Body2Fit」が活用いただけることを大変嬉しく思います。

この度の技術採用に際し、Bodygram Inc. CEOのJin Koh（ジン・コー）は以下のように述べています。

「今回の取り組みは非常に画期的であり、小売業の未来像を提示しているように思います。サイズ情報が明確化され、高度な顧客体験を提供し、パーソナライズされたデータを用い、業務を効率化するといった重要な要素を、Bodygramが特許取得済みのAI基盤モデルで実現していただけます。『AO+』様にBodygramの技術を採用いただいたことで、このモデルをより多くの店舗に拡大し、現代のファッション小売業におけるビジネスの形を再定義できることを大変嬉しく思っています。」

◆Bodygram(ボディグラム)について

BodygramはAI(人工知能)の学習機能を駆使し身体サイズを推定する先進技術です。年齢・身長・体重・性別を入力し、服を着たままスマートフォンやカメラ付きデバイスで正面と側面の２枚の写真を撮影するだけで被写体の体型を自動で検出し、腹囲・肩幅・手足の長さなど最大で全身35ヶ所の推定計測が可能になります。

Bodygramでの計測はISO 8559規格に厳格に準拠しており、これまでBtoB事業において制服やユニフォーム、百貨店といったアパレルをはじめ、寝具やヘルスケア、ビューティーの領域へ技術提供・実用化を果たして参りました。今後もフィットネス、ウェルネスといった様々な分野での活用と展開を計画しています。

■会社概要

社名 ：Bodygram Inc.

所在地：850 New Burton Rd. STE 201, Dover, Delaware 19904

Founder and CEO ：Jin Koh

設立 ：2019年1月

■子会社概要

社名 ：Bodygram Japan(ボディグラム・ジャパン) 株式会社

所在地：〒150-6139

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

渋谷スクランブルスクエア 39階

URL ：http://bodygram.com/ja(http://bodygram.com/ja)

※Bodygram Japanは2019年5月に設立されたBodygram Inc.が

100％出資する小会社です

「Bodygram」のご利用に関するお問合せや活用に関するご質問等はこちらから：

Bodygram営業窓口：Sales@bodygram.com