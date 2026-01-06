¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡×¡ÖReboot Guard¡×¡¦¡ÖDualLink Guard¡×Äó¶¡³«»Ï
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÁ¿å ±Ñ¹Ô¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹3927¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Î¥Õ¥êー¥º¤äÄÌ¿®¾ã³²¤«¤é¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖReboot Guard¡×¡¦¡ÖDualLink Guard¡×¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÍÈ¯Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Î¥Õ¥êー¥º¤äÄÌ¿®¾ã³²¤«¤é¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÎÇäÅ¹ÍÍ¤Î¾ã³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¥³¥¹¥ÈµÚ¤Óµ¡²ñÂ»¼º¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖReboot Guard¡×¡ÖDualLink Guard¡×¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Reboot Guard
£±-£±¡¥À½ÉÊ³µÍ×
Reboot Guard¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢¥Õ¥êー¥º»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËºÆµ¯Æ°¤·Éüµì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡¢¡Ö»à³è´Æ»ë¼«Æ°¥ê¥Öー¥È¡×À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Ýー¥È´Æ»ëµ¡Ç½¢¨¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥ëー¥¿ー¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥êー¥ºÈ¯À¸»þ¤Ë¸½ÃÏ¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Reboot Guard¤¬¼«Æ°¤ÇºÆµ¯Æ°¤ò¹Ô¤¤Éüµì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ýー¥È¤ò´Æ»ë¤·¡¢¥Õ¥êー¥º»þ¤ËACÅÅ¸»¤ÎÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¡×µ¡Ç½¤Ï¥Ð¥ê¥åー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±-£²¡¥ãþÂÎ¥¤¥áー¥¸
Reboot Guard
£±-£³¡¥À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡¦Ping´Æ»ë¤ÎÂ¾¤ËÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Ýー¥È´Æ»ë¤â¹Ô¤¦Í£°ì¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢µ¡´ï
¡¦AC4²óÏ©¡¢15IP¡ÊºÇÂç60IP¡Ë¤Î´Æ»ë¤ÈÅÅ¸»À©¸æ¤¬²ÄÇ½
¡¦¥Õ¥êー¥º¡Ê²ÔÆ¯¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¼ê¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Æ°Åª¤ËºÆµ¯Æ°¤·¡¢Éüµì¡£
¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊTelnet/HTTP¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤äWOL¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¦ÅÅ¸»¤ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇON/OFF¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¡¦ÉÔ¶ñ¹ç»þ¤Ë¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¥¢¥éー¥È¥áー¥ë¤òÁ÷¿®²ÄÇ½
¡¦PingµÚ¤Ó¥Ýー¥È¤Ç±þÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°ºÆµ¯Æ°¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½
¡¦´Æ»ëÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¤¤¿¤á¡¢IP¥«¥á¥é¤ä¥ëー¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÁÈ¹þµ¡´ï¤Î´Æ»ë¤â²ÄÇ½
£²¡¥DualLink Guard
£²-£±¡¥À½ÉÊ³µÍ×
DualLink Guard¤Ï¡¢¸÷²óÀþ¤Î¸Î¾ã¤ä¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤ØÄÌ¿®¤òÅ¾Á÷¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Î·ÑÂ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ÏÊ£¿ô¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎSIM¤ÎÃæ¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸¡½Ð¤·ÀÜÂ³¡¢ÄÌ¿®¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÜÂ³Àè¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë°Ù¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤â¾éÄ¹²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²-£²¡¥ãþÂÎ¥¤¥áー¥¸
DualLink Guard
£²-£³¡¥À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡¦ONU¤È´ûÀß¥ëー¥¿ー´Ö¤ËDualLink Guard¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸÷²óÀþ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¡¢BCPÂÐºö¤Î¶¯²½¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½
¡¦¥×¥é¥°¥¤¥óµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÀß¥ëー¥¿ー¤ÎÀßÄêÉÔÍ×¡£´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¥±ー¥Ö¥ë¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤À¤±¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¯»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇºÆµ¯Æ°¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ã¼ËöÃ±ÂÎ¤Ç¼«Î©Éüµ¢¤¬²ÄÇ½
£³¡¥ÈÎÇä³«»ÏÍ½ÄêÆü
¡¡2026Ç¯¡¡1·î¡¡13Æü¡Ê²Ð¡Ë
£´¡¥ÈÎÇä²Á³Ê
¡¡Åö¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô¡¡TEL¡§03-5210-3061¡¡Email¡§sales@fuva-brain.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡ÍÁ¿å ±Ñ¹Ô
ËÜ¼Ò¡§¢©102-0094¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1 ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È22F
TEL 03-5210-3061¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.fuva-brain.co.jp/
ÀßÎ©¡§2001Ç¯5·î8Æü
»ñËÜ¶â¡§796É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3927¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡ü¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¡ü¥Æ¥ì¥ïー¥¯´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
¡üÀ¸»ºÀ¤ª¤è¤Ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¸þ¾å»Ù±ç
¡ü¼õÂ÷³«È¯¡¦SES¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡üºÎÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡üÅê»ñ»ö¶È¡¦Åê»ñ½õ¸À¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë