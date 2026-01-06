「CES 2026」最新スマートホーム動向を超解説！ 日本唯一(※)の報告会 ＆ スマートホームレポート 予約開始

X-HEMISTRY株式会社

スマートホーム領域に特化した事業開発のコンサルティングおよび事業伴走支援を行うX-HEMISTRY株式会社（本社：東京都豊島区、CEO：新貝 文将、読み：ケミストリー、以下 当社）は、2026年1月30日（金）18:00～20:00、GINZA SIXにて、日本で唯一のスマートホーム特化型CES2026報告会を開催いたします。

また、例年好評をいただいております当社CEO新貝の解説付き『CES2026 スマートホームレポート』の発売が決定いたしました。本日より、報告会およびレポートのお申込みを開始いたします。

▼ CES2026報告会

CES2026報告会 https://ces-2026-x-hemistry.peatix.comCES2026 スマートホームレポート https://www.x-hemistry.com/ces2026report

毎年1月に米国ラスベガスで開催される「CES」は、世界中の最新テクノロジーが集結する場として知られています。生成AIの進化に伴い、スマートホーム関連製品も多くが生成AIを活用し、生活者の暮らしをよりシームレスにサポートする分野として関心が高まっています。

当社は一昨年に続き、日本で唯一のスマートホーム特化型「CES報告会」を開催いたします。豪華な登壇者と共に、現地で収集した最新情報とスマートホームの進化を多角的に解説します。

なお、2025年1月に開催したCES報告会には、各社の参加者のうちアンケートで役職を回答課長以上と、部長・役員クラスも含めた意思決定層が多数来場しました。スマートホーム分野への注目度を示すと同時に、当日は、現場の課題や展望について活発な情報交換が行われ、実務に直結する知見の共有がなされました。

本年の報告会も、スマートホームに興味を持つ企業担当者の交流を深める貴重な機会となる見込みです。

【報告会 登壇者】

人気YouTuber「マメ」氏：

チャンネル登録者40万人超。ユーザー目線でスマートホームの魅力をわかりやすく解説。

https://www.youtube.com/@jetdaizu (https://www.youtube.com/@jetdaizu)

織田 未来氏（株式会社プレイド Customer Experience Designer 兼 ライフテックコーディネーター ）：

自宅に100以上のスマートホームデバイスを導入し、日々最適な環境づくりを探求。2024年からCESに参加し、データに基づく分析でスマートホームの可能性を発信。

新貝 文将（当社CEO／Connectivity Standards Alliance日本支部代表）：

当社起業前を含めて10年超に渡りCESに参加。「Matter」や「Aliro」など、スマートホームのグローバル標準規格を策定する団体の日本支部代表という立場から、各社の最新の傾向を含め、スマートホームの未来を語る。

【CES2026報告会 概要】

CES2026報告会 お申し込みフォーム： https://ces-2026-x-hemistry.peatix.com

日時：2026年1月30日(金) 18:00-20:00 （開場 17:30）交流会含む

会場:株式会社プレイド 芝生スペース（GINZA SIX 10階）

https://maps.app.goo.gl/jDg7STDffvBE46hn8

ルートガイド

https://plaid.co.jp/company/access/

参加費：現地参加／無料

オンライン参加／3,000円

▼ CES2026 スマートホームレポート

当社CEO新貝は、約10年にわたりCESでスマートホーム分野の最新技術やトレンドを定点観測し、写真や映像を交えた資料を作成してきました。2024年に「CESスマートホームレポート」を初めて販売し、2025年には「スマートホーム2.0」の進展を軸に分析した第2弾を発表。そして3年目となる今年の報告書では、CES2026の潮流を中心に、MatterやAliroを策定する Connectivity Standards Alliance 日本支部代表としての視点を加え、臨場感ある資料と個別説明会を含むパッケージで提供いたします。また、2024年、2025年度版とのセット販売も行い、比較分析にも活用いただけます。

【 CES2026 スマートホームレポート 概要】

名称： CES2026 スマートホームレポート

提供方法：資料＋個別説明会

資料種別：

・PPTX（社内利用に限り二次利用可）

・PPTX 過去のレポートのセット割（社内利用に限り二次利用可、セット価格）

ページ数： 200ページ超

価格：ご提供内容に合わせて価格が変動いたします。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：https://www.x-hemistry.com/ces2026report

(参考) 現地で撮影した写真や映像も多数掲載した『CES2024 スマートホームレポート』スライドイメージ

▼X-HEMISTRY 会社概要

会社名：X-HEMISTRY株式会社

CEO：新貝 文将

設立：2019年9月20日

所在地：東京都豊島区池袋2丁目23－20 Apartmentふじ 202

事業内容：スマートホーム事業に関するコンサルティング支援等

コーポレートサイト：https://x-hemistry.com/

※ 2026年1月5日時点、自社調べ。国内で開催されるCES2026報告会の中で、スマートホーム特化型報告会としては唯一。