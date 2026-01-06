豊田通商システムズ「Microsoft Japan Partner of the Year 2025 Manufacturing部門」を受賞

豊田通商システムズ株式会社

豊田通商システムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：渡辺 廣利、以下TTS）は、この度、日本マイクロソフト株式会社（以下：日本マイクロソフト）が主催する「Microsoft Japan Partner of the Year 2025」において、Manufacturing（製造業）カテゴリで受賞いたしました。

Microsoft Japan Partner of the Year Awardとは

「Microsoft Japan Partner of the Year Awards」は、日本国内のマイクロソフトパートナー企業の中から、クラウドやAIなどの先進技術を活用し、顧客への価値創出や社会的インパクトを実現した企業を表彰するアワードです。カテゴリごとに、イノベーション、顧客貢献、持続可能性などが評価基準となっており、日本市場における優れた取り組みや成果が認められた企業が選出されます。

Manufacturingカテゴリとは

Manufacturingカテゴリは、製造業分野においてMicrosoftテクノロジー（Microsoft Azure、Microsoft 365、AI、IoT等）を活用し、顧客のデジタルトランスフォーメーション（DX）や業務革新、生産性向上、サステナビリティ推進など、業界に大きなインパクトをもたらしたパートナー企業を表彰するものです。単なる技術導入にとどまらず、製造業界全体の変革をリードし、グローバルな成功事例を生み出している点が評価されます。

受賞の背景

TTSは、製造業のお客様に対して、クラウドやAIを活用したデジタルトランスフォーメーションの推進を積極的に支援してきました。大規模なクラウドサービスの導入プロジェクトでは、数万人規模のユーザーが安全かつ効率的に新しい働き方を実現できるよう、現場への定着支援と業務効率化を実現しました。また、AI技術の活用により、従業員一人ひとりの生産性向上や業務プロセスの最適化を図り、実際に月間で大幅な作業時間削減を達成しています。さらに、業界全体に向けてベストプラクティスや活用事例を発信し、コミュニティ形成や人材育成にも力を入れてきました。これらの取り組みが、製造業界におけるデジタル変革の事例として高く評価され、今回の受賞につながりました。

TTS 取り組みのご紹介

製造業向けに開催したセミナー・ウェビナー例

Copilot活用紹介ショート動画

日本マイクロソフト 執行役員常務 パートナー事業本部長 浅野 智様 コメント

豊田通商システムズ株式会社様のManufacturingアワード 受賞を心よりお祝い申し上げます。

豊田通商システムズ株式会社様は、日本マイクロソフトとの強固な協働のもと、Microsoftの最新技術や製品を積極的に活用し、製造業領域において顕著な成果を上げられました。特にManufacturing分野では、顧客のビジネス課題解決やコスト削減、収益向上など、顧客価値の創出に大きく貢献されています。これまでの協業に深く感謝するとともに、今後も共に新たな価値を創出し続けることを楽しみにしています。

日本マイクロソフトは、豊田通商システムズ株式会社様が業界のフロンティアカンパニーとしてさらなる成長を遂げることを力強く支援してまいります。

日本マイクロソフト株式会社

執行役員 常務 パートナー事業本部長 浅野 智

【豊田通商システムズ株式会社 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164887/table/10_1_4938ca58dd9368a36071ed47c333fbf5.jpg?v=202601060551 ]

今後も当社は、製造業のDX推進とAI活用による業界全体の発展に貢献してまいります。

