1月6日（火）11時にMakuakeにて登場！日常にも運動にも、進化した音を｜「骨伝導×空気伝導」デュアルドライバーイヤホン。最大37%OFFで先行販売スタート！

合同会社0＆1

Meet 「X33」

果てしなく続く、音楽の世界

プロモーションページへ :https://www.makuake.com/project/x33/

「新たな聴覚、開く。」

「高音も低音も、妥協したくない！」「日常のどんな瞬間も、音楽という色彩で満たしたい！」......そのすべての想いに応えるのがーー

IPX8防水の骨伝導×空気伝導 デュアルドライバーイヤホン「X33」。

従来の常識を超えた独自技術で、IPX8防水でありながら、骨伝導（中高音域）と空気伝導（低音域）のハイブリッドサウンドを実現。あらゆる環境で、かつてない高音質なオープンイヤー体験を提供します。

骨伝導×空気伝導

デュアルスピーカー搭載

骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーを革命的に同時搭載、骨伝導の振動によるクリアな中高音域と、空気伝導の豊かな低音域を融合させ、まるでライブやコンサートの現場にいるような臨場感を演出。

低音の深みから高音の繊細な輝きまで、これまでの骨伝導技術か空気伝導技術かのどちらかしか搭載しないオープンイヤー型イヤホンでは諦めていた細部までを忠実に再現。今まで届けなかった音を、届けます。

従来のオープンイヤー型イヤホンの常識を覆す、画期的なイヤホンです。

※今回のプロジェクトでは、「X33」の色は商品仕様の画像のような「ブラック」の1種のみになります。予めご了承ください。

音漏れにも配慮した設計により、音漏れが少なく、静かな環境でも安心して使用可能。

最高規格のIPX8防水性能

水深2mでもしっかり防水可能

従来、空気伝導採用により通気孔が必要なため、高い防水性能の実現は困難とされてきました。しかし、X33は独自の密閉技術と特殊構造でこの課題を突破。最高規格のIPX8を実現したデュアルモードイヤホンです。

運動でかいた汗や突然降り出した雨はもちろん、水深2mでもしっかり防水可能で、音楽を楽しみながら泳ぎたい人に最適。

防水性が高く汚れた場合に水で洗うことも可能なので、普段は汚れを気にせず使用できるのも嬉しいポイント。

※IPX8規格：水深2メートルで30分間水没しても浸水しないレベルです。

耳を塞がないオープンイヤー設計

圧迫感を最小限に、快適さを最大限に

耳を塞がないまま音楽を楽しめるため、長時間の装着でも圧迫感がほとんどありません。

周囲の音も自然に取り込めるため、通勤やランニングでも快適。

32GB内蔵ストレージ搭載

音楽をもっと自由自在に

「スマホを持ってないから使えない...」

そんな時代はもう終わり。

スマートフォンがなくても音楽を楽しめます。32GBの大容量内部ストレージ搭載により、最大約8,000曲をイヤホン内部に保存可能※。 そのため、運動時などにスマートフォンなどの別デバイスを持ち歩いたり、接続したり必要がなく、いつでもどこでも音楽の世界へ！

※約8,000曲：1曲あたり4MBとして計算

Bluetooth 6.0採用

高速で安定した接続を実現

最新のBluetooth 6.0により、接続速度と安定性が大幅に向上。途切れのない快適な音楽再生とクリアな通話を提供します。

ワイヤレス接続により、有線イヤホンのように絡まることなく、音楽に集中できます。

さらに、ハンズフリーでスマホをコントロールすることも可能。

わずか25g超軽量設計

つい忘れてしまうほど軽い存在感

極限まで追求した軽量化設計。耳にかけていながら、その軽さを忘れてしまうほど。一日中つけていても疲れにくい、新しい装着感です。

チタン製フレ一ム+シリコン

頑丈さ・快適性を兼備

形状記憶性に優れたチタンフレームが、どんな頭の形にもしっかりフィット。肌触りの良い高品質シリコンと組み合わせることで、抜群の耐久性と最高の装着感を両立しました。

人間工学に基づいた設計で、激しいジョギングをしたり、プールでスイミングをしたりする場合でもしっかりと固定し、落ちにくいです。

超長持ちバッテリー搭載

いつでもどこでも音楽とともに

最大8時間の連続再生が可能な140mAh大容量バッテリーを搭載。フル充電なら、長時間の外出や旅行でもバッテリー残量を気にせず、音楽に包まれて気楽に過ごせます。

充電口はマグネット式を採用。防水性がさらにアップし、酸化しにくい設計。付属のケーブルを充電口に近づけると互いに強く吸着するのもポイントです。

15分の充電で最大1時間使用できるので、前日の充電を忘れていても、家を出る前のわずかな時間で対応できます。

