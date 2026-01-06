セーフィー、タイ王国に現地法人「SAFIE (THAILAND) CO., LTD.」を設立

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（東京都品川区：代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）は、タイ王国に現地法人「SAFIE (THAILAND) CO., LTD.」を2025年12月26日に設立したことをお知らせいたします。

タイ王国での現地法人設立の背景

セーフィーは「映像から未来をつくる」をビジョンに掲げ、人々の意思決定をより豊かにすることを目指しています。クラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」は日本国内でシェアNo.1の実績を誇っており、これまで映像データをもとに遠隔での状況確認や業務効率化、映像解析による異常検知・予測などの様々なソリューションを提供し、あらゆる業界での現場のDXを推進してきました。

タイのGDPの3割を占める製造業（※2）は、急速な高齢化に伴う労働力不足や熟練技能の継承不足など、深刻な構造的課題に直面しています。これを受け、タイ政府はデジタル技術とAIを活用した高付加価値経済モデル「タイランド4.0」を推進（※3）しています。

セーフィーは、この社会課題と現場のDXニーズに応えるため、2024年2月に駐在員事務所を設立し、タイ市場に参入しました。今後、タイ事業を本格的に拡大するにあたり、営業と現地サポート機能を強化するため、現地法人を設立する運びとなりました。

（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

（※2）外務省：タイ王国（Kingdom of Thailand）基礎データ（2024年5月27日発表）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html

（※3）公益社団法人日本経済研究センター：タイ、デジタル政策「タイランド4.0」推進（2017年9月7日発表）

https://www.jcer.or.jp/research-report/20170907.html

今後の成長戦略

設立当初は、新規開拓で実績を積み上げつつ、既存販売パートナーとの連携強化に加え、将来的には現地財閥や大手ディストリビューターとのアライアンスを強化します。ベトナム法人でのエンタープライズ営業で得られたノウハウも活用し、以下の2つの業界を注力分野として開拓します。

- 小売業：防犯機能に留まらず、「AI-App（アイアップ）人数カウント」などのAIソリューションによる売上向上施策の提案を切り口に、ハードウェアとクラウド/ハイブリッド録画を組み合わせることで、付加価値の高いシステムの拡販を狙います。- 製造業：現場の生産性向上を実現するため、セーフィーのカメラ映像を核とし、海外のAIソリューションやパートナー商材を組み合わせた高度なシステムを、エンタープライズ工場を中心とした顧客に提供し、獲得を目指します。

今回の現地法人設立により、タイ市場での事業拡大を加速させてまいります。

SAFIE (THAILAND) CO., LTD. 代表者 吉野 翔貴コメント

私たちは、2024年にタイの市場に参入し、着実に成果を上げてきました。これまで培ってきた知見を活かし、特に『小売』や『製造』の現場において、映像データを活用したソリューションを提供していきます。防犯に留まらず、AIによる人流分析や遠隔での状況確認を通じて、業務の効率化と高付加価値化に貢献したいと考えています。将来的には、現地のパートナー企業や財閥とのアライアンスを強化し、映像を核とした1つのプラットフォームとして、タイの産業全体を支えるインフラとなることを目指します。

【SAFIE (THAILAND) CO., LTD. 会社概要】

名称：SAFIE (THAILAND) CO., LTD.

設立：2025年12月26日

代表者：吉野 翔貴

所在地：No. 2 Silom Edge, Room No. S11018, 11th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

お問い合わせ先：+66986896594

URL：https://safie.co.jp/th/



映像から未来をつくる



【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画・映像管理プラットフォーム『Safie（セーフィー）』の運営

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams