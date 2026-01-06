デビュー15周年を迎えたLiSA、節目を記念して「Anniversary calendar」の発売が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は3月28日（土）に、アーティスト・LiSAによるカレンダー『LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3』（3,850円/10％税込）を発売。本日1月6日（火）よりROCKET EXPRESS、Amazonなどネット書店にて予約を開始しました。

数々の作品主題歌やライブ活動を通じて支持を広げ、2025年にはNHK紅白歌合戦に再び出場したLiSA。

本カレンダーは、LiSAの「15周年プロジェクト」の一環として制作される記念アイテム。これまでの展開とは異なり、より多くの方に手に取りやすい形でお届けするために、初めて一般流通（書店・EC等）する壁掛けカレンダーとなります。

デビュー15周年という節目にふさわしく、本カレンダーには撮り下ろしを含むビジュアルを厳選し、LiSAの“今”を感じられる構成に。壁掛けならではの大きなビジュアルで、空間ごとLiSAの世界観を楽しめます。日々の暮らしに寄り添いながら、周年の高揚感を一年を通して楽しめる一冊に仕上げています。

著者プロフィール

LiSA：アーティスト。岐阜県出身、6月24日生まれ。座右の銘は「今日もいい日だっ」。圧倒的な熱量を持つパフォーマンスと歌唱力、ポジティブなメッセージを軸としたライブは瞬く間に人気を集め、アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティストとして、その存在感を示している。

▶︎X：https://x.com/LiSA_OLiVE

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/xlisa_olivex/

▶︎YouTube：https://www.youtube.com/@lisaSMEJ

ご予約はROCKET EXPRESS、Amazonなどで受付中！

ROCKET EXPRESS：https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/6000060261(https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/6000060261)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7ZQ2MRM

タワーレコード：https://tower.jp/item/7942648

アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3357258/

カドスト：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302511004204/

HMV：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16540832

※各オンラインショップに関しまして、商品ページが表示されるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※本書やイベントに関する情報はLiSA公式SNSなどで随時お知らせします。

■書誌データ

商品名：LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3

定価：3,850円（10％税込）

発売：2026年3月28日(土）

仕様：A2サイズ・13枚／4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA