デビュー15周年を迎えたLiSA、節目を記念して「Anniversary calendar」の発売が決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は3月28日（土）に、アーティスト・LiSAによるカレンダー『LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3』（3,850円/10％税込）を発売。本日1月6日（火）よりROCKET EXPRESS、Amazonなどネット書店にて予約を開始しました。
数々の作品主題歌やライブ活動を通じて支持を広げ、2025年にはNHK紅白歌合戦に再び出場したLiSA。
本カレンダーは、LiSAの「15周年プロジェクト」の一環として制作される記念アイテム。これまでの展開とは異なり、より多くの方に手に取りやすい形でお届けするために、初めて一般流通（書店・EC等）する壁掛けカレンダーとなります。
デビュー15周年という節目にふさわしく、本カレンダーには撮り下ろしを含むビジュアルを厳選し、LiSAの“今”を感じられる構成に。壁掛けならではの大きなビジュアルで、空間ごとLiSAの世界観を楽しめます。日々の暮らしに寄り添いながら、周年の高揚感を一年を通して楽しめる一冊に仕上げています。
著者プロフィール
LiSA：アーティスト。岐阜県出身、6月24日生まれ。座右の銘は「今日もいい日だっ」。圧倒的な熱量を持つパフォーマンスと歌唱力、ポジティブなメッセージを軸としたライブは瞬く間に人気を集め、アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティストとして、その存在感を示している。
ご予約はROCKET EXPRESS、Amazonなどで受付中！
※本書やイベントに関する情報はLiSA公式SNSなどで随時お知らせします。
■書誌データ
商品名：LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3
定価：3,850円（10％税込）
発売：2026年3月28日(土）
仕様：A2サイズ・13枚／4C
発売・発行：株式会社KADOKAWA