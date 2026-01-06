表参道「アザワイズギャラリー」にて、加藤 崇亮個展「CRYSTAL SILENCE」を2026年1月9日（金）より開催。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区）が運営する表参道・骨董通り沿いのアートギャラリー「Otherwise Gallery（アザワイズギャラリー）」にて、2026年1月9日（金）から2月28日（土）まで、画家・加藤 崇亮（Takaaki Kato）による個展「CRYSTAL SILENCE」を開催いたします。本展は、「アザワイズギャラリー」では初となる、加藤 崇亮氏の個展です。

映像的知覚から生まれる、静寂の絵画空間

加藤は、映像的な知覚を出発点に、時間の推移や記憶の重なり、視覚体験の断片性を絵画へと展開してきた画家です。作品の画面には、風景や人物、光の気配などが断片的に描かれ、ひとつの物語として固定されることなく、見る人の視線によって関係性が変化していきます。



複数のイメージを一つの画面に併置する独自の手法によって、異なる場面や気配が同時に立ち現れるような絵画空間が生まれます。絵画は一瞬で完結するものではなく、視線の移動や滞留によって、徐々に像を結んでいくもの。加藤の作品は、そうした“観る時間”を内包した表現として成立しています。

「CRYSTAL SILENCE」── イメージの衝突が生む、光の結晶

"POOL ECHO" キャンバス・オイルパステル・アクリルガッシュ／2025／W530×H450mm"WALKING DELAY" 天竺コットン・オイルパステル・アクリルガッシュ／2025／W910×H720mm

本展「CRYSTAL SILENCE」では、100号の大型作品から小品までのオイルペインティングに加え、紙に油彩で描かれた作品も展示いたします。素材やサイズの異なる作品が並ぶことで、イメージ同士の距離や重なりが際立ち、画面の中に複数の時間や気配が立ち上がります。石と石を打ち合わせたときに一瞬生まれる光のように、異なるイメージが出会うことで生まれる静かな輝き。加藤が継続的に取り組んできた「映像としての絵画」を体感できる構成となっています。

"CRYSTAL SILENCE" オイルオンペーパー／2025／ W270×H390mm

東京を拠点に、国内外で作品を発表してきた加藤。近年では、ギャラリーでの展示にとどまらず、ウィンドウディスプレイやテレビドラマの美術提供、国際的なアートフェアへの参加など、活動の場を広げています。本展では、そうした経験を経た現在の表現を紹介するとともに、画家としての現在地を示す内容となっています。

画家・加藤 崇亮のコメント

"DINNER ECHO" 天竺コットン・オイルパステル・アクリルガッシュ／2025／W720×H600mm"Invitation from the past April 2025 #3" 紙・水彩色鉛筆・オイルパステル・レーザープリント／2025

「本展では異なるイメージを重ね合わせて制作したペインティングを展示する。

石と石を弾くと小さな光が生まれるように、ひとつのイメージとひとつのイメージが照らし合って、静寂の中に生まれる光の結晶を拾い上げることを試行した。イメージとイメージの衝突にインスピレーションを求め制作した作品群をご覧ください。」（加藤 崇亮）

イベント情報

加藤 崇亮 個展「CRYSTAL SILENCE」

会期：2026年1月9日（金）～2月28日（土）

場所：アザワイズギャラリー（東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F）

電話番号：03-3797-1507

営業時間：12:00-19:00（日・月・火曜日 休廊）

個展情報：https://otherwise-gallery.com/jp/tokyo/843/

関連イベント

◼︎オープニングレセプション

日時：2026年1月9日（金）18:00-19:00

※会期初日は17:00オープンとなります。

作家本人が在廊し、作品について直接お話しいただける機会です。

◼︎アーティストトーク

日時：2026年1月24日（土）15:00-16:00

登壇：加藤 崇亮

スペシャルゲスト：ヒロ 杉山

アーティスト・ヒロ 杉山氏をスペシャルゲストとして迎え、日々の制作や今回の個展に向けた想いなどを対談形式でお届けします。

※事前予約不要

アーティスト・ヒロ杉山

ヒロ 杉山 プロフィール

1980年代よりアナログ絵画を制作。1997年にアーティストユニット「エンライトメント」を結成し、デジタル表現にも活動の幅を広げる。2001年には村上隆氏がキュレーションした「スーパーフラット」展（ロサンゼルス現代美術館）に参加。以降、ロンドン、ニューヨーク、上海など国内外のミュージアムやギャラリーで作品を発表。近年は再びペインティング表現に注力し、絵画史を引用した「ブラックペインティング」シリーズなどで注目を集めている。

◼︎ワークショップ

日時：2026年2月14日（土）

内容：加藤 崇亮の作品画像を用いたプリントワークショップを開催いたします。

ワークショップの詳細および参加方法は、アザワイズギャラリー公式SNS（Instagram：@otherwise_gallery(https://www.instagram.com/otherwise_gallery/)）にて後日ご案内いたします。

※画像はイメージです。加藤 崇亮 プロフィール

1985年東京生まれ。幼少期をドイツ・デュッセルドルフで過ごす。麻布学園、多摩美術大学造形表現学部デザイン科卒業。2012年よりエンライトメントに参加、2020年よりチカビに参加し、独立。映像的絵画を目指し、時間・映写・記憶をテーマにした絵画を制作している。

Otherwise Gallery | アザワイズギャラリー

アッシュ・ペー・フランス株式会社が運営するアートギャラリー。“Otherwise”には「それとは違う何か」という意味があり、既存の価値観に縛られず、常に新しい価値を探そうという思いが込められている。国内外で活躍する様々なアーティストを扱う。

◼︎所在地 〒107-0062 東京都港区南青山5-7-17 小原流会館 B1F

◼︎営業時間 12:00-19:00

◼︎休廊日：日・月・火曜日

◼︎電話番号 03-3797-1507

公式サイト：https://otherwise-gallery.com

公式インスタグラム：@otherwise_gallery(https://www.instagram.com/otherwise_gallery/)

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト：https://www.hpfrance.com/

公式インスタグラム：@hpfrance_official(https://www.instagram.com/hpfrance_official/)