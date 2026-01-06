“もしも”に備える！「東京ガーデンシアター 避難訓練コンサート」2月12日開催！
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本直人）は、2026年2月12日（木）、当社が運営するイベントホール「東京ガーデンシアター」にて、防災啓発を目的とした「避難訓練コンサート」を開催いたします。
東日本大震災から15年を迎える今、災害の記憶と教訓を次世代へ継承し、防災を「自分ごと」として考えることが改めて重要となっています。本イベントは、そうした社会的背景を踏まえ、多くの人が集まるエンターテインメント施設だからこそ実施すべき防災啓発の取り組みとして企画されました。
年間約240公演を行う東京ガーデンシアターでは、来場者と施設従業員双方の防災意識と危機対応力の向上を目的に、実災害を想定した避難訓練を実施します。当日は演奏会と訓練を組み合わせ、東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊による演奏・演技を通じて、楽しみながら防災を学べる構成としています。
本取り組みの趣旨にご賛同いただける方には、無料のご招待枠をご用意しております。
参加をご希望の方は、下記の開催概要内URLよりお申込みください。
東京ガーデンシアターは今後も、多くの人が集う施設としての公共性を意識し、安全・安心な環境づくりと防災意識の向上に継続して取り組んでまいります。
コンサートイメージ
避難訓練イメージ
東京消防庁音楽隊
東京消防庁カラーガーズ隊
【開催概要】
■イベント名：東京ガーデンシアター避難訓練コンサート
■開催日：2026年2月12日（木）
■時間：開場 13:00 ／ 開演 13:30 ／ 終演予定 15:00
■会場：東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2-1-6）
■出演：東京消防庁音楽隊、東京消防庁カラーガーズ隊
■主催：住友不動産商業マネジメント
■協力：東京消防庁、深川消防署
■参加費：無料
※ご入場には事前のWEB予約が必要です。詳細は、下記のURLよりご確認ください。
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2817
■特典：有明ガーデンで使えるお買物券（500円分）を参加者に進呈 ※先着1,200名様
■イベント内容：訓練説明→演奏会→避難訓練→移動・休憩→演奏再開→終演（約90分）
東京ガーデンシアター
【東京ガーデンシアターについて】
最大約8,000人を収容できる、東京有数の劇場型イベントホール。
先進の舞台機構、上質な音響、そして都内有数の広さを誇る大空間を備え、コンサートや各種ショーイベントはもちろん、国際会議、セミナー、アワード受賞式、展示会など、あらゆる催事に対応可能です。東京ガーデンシアターは、世界に誇るエンターテインメントホールとして、かつてない臨場感と、未体験の感動を来場者に提供します。
▼東京ガーデンシアター公式ホームページ
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/