不登校支援者必見：チャット相談支援に関心のある方向けのオンライン講座をスタート

文部科学省の調査によると、11年連続で不登校の子どもの数は増加しており、2024年度には全国の不登校の小中学生の数は35万人を超えました。 不登校の子どもを支えるためには、学校だけでなく、家庭や地域の支えがとても大切です。保護者が孤立しないための頼れる場所が求められています。

NPO法人キーデザインは2020年のコロナ禍始まりから5年以上、不登校の子どもを持つ保護者向けのLINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」を運営し、現在は5,300名を超える保護者が登録しています。常時、30～50名ほどの保護者の相談を受けています。この経験をもとに、より多くの支援者が質の高い相談対応ができるよう、本講座を開講することになりました。

チャット相談支援員養成講座のご案内

本講座はオンラインで全4回実施されますが、今回の初回講座を受けた上で2回目以降の参加をご検討いただけます。不登校支援に興味のある方や、チャット相談のスキルを身につけたい方を対象とし、実践的な内容を提供します。

■ 講座概要

・開催日時：2026年1月16日(金)19:30-20:30、1月20日(火)11:00-12:00

※どちらも同じ内容です。どちらか一方にご参加ください。

・開催方法：オンライン（zoom）

・受講対象：不登校支援に関心のある方、親の会やフリースクール運営者、保護者支援に関わる方、チャット相談のスキルを学びたい方

・受講料：1,000円

・申込方法：申込サイトへ（https://chattrainingcourse202601.peatix.com/）

※今回は初回講座のみの募集です。2回目以降の詳細については案内サイト(https://tayori.link/chatconsultation_trainingcourse202601/)をご覧ください。

■講師紹介

この講座の講師を担当しているのは、NPO法人キーデザイン代表理事の土橋優平。これまで2,000名以上の保護者支援に携わり、現在は10名の相談支援チームを率いてLINE相談窓口の運営と相談員の指導を行っています。不登校の子どもを持つ保護者の悩み、不安に寄り添う相談やあり方を追求し、寄り添う支援の重要性を広める活動を続けています。今回の養成講座では、その豊富な経験をもとに、実践的なスキルと理論を伝えます。

講師写真

NPO法人キーデザイン代表理事。

2016年法人設立、子ども向けのフリースクールやホームスクールで年間100名以上の子どもと関わり、保護者向けの無料LINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」は全国から5,300名を超える登録者がいる。LINE相談では、これまで2,000名を超える保護者の相談支援を行なってきた。2021年に栃木県経済同友会より「社会貢献活動賞」を受賞、2023年には文部科学省「家庭教育の総合的推進に関する調査研究（民間による家庭教育支援調査事業）」にて、LINE相談の取組が先進事例として取り上げられた。2025年には、ForbesJAPAN世界を変える100人「NEXT100」に選出される。

■参加者のメリット

本講座を受講することで、以下のようなスキルを習得できます。

・不登校の保護者に寄り添う相談スキル

・効果的なチャット相談の技術

・相談支援者としてのマインドセット

・実際の相談対応に最適なケーススタディ

不登校の子どもとその保護者を支えるためのスキルを学ぶ貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

■過去の参加者の声

・『「正しさ」は時に凶器になる』というご説明を聞き、深く納得したと同時に自分自身に対して言っているかのようにも感じました。少し気を抜くと、つい私自身の「正しさ」（正解）を相手に言ってしまいそうになることがあります。そこは特に気をつけて人と関わっていかなければならないと思いました。今回は大変勉強になりました。ありがとうございました。

・想像以上の丁寧で充実した返信例にまず驚きました。長文を読むことが苦手な相談者はどうなのかなとも思いましたが、そういったところも、相談者からの文面を見て判断されて対応されるのかなと想像しました。一通の相談に対して、一通の返信では終わらず、数回やりとりしていかれるのでしょうから、「どう思ったか伺いたい」という終わりかたも、なるほどと思いました。たくさんの方が求めている支援ツールだと思いますので、やりとりにあたっては大変神経を使うことでもあり簡単には増やせないけれども、対応できる人を増やすための今回のような講座はぜひたくさんの機会をもうけていただきたいと思いました。書ききれませんが、大変勉強になりました。ありがとうございました。

■お問合せ・詳細

本養成講座についての詳細やお申込みは、下記ウェブサイトをご覧ください。

キーデザインにて運営してきたLINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」はこちらをご覧ください。

