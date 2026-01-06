WB Burgers Japan社、ネクストミーツ社と提携した「Next Restaurant」ブランドより、法人・社食向け「完全植物性高級お弁当シリーズ」をyuizen（結膳）にて3種同時リリース！

WB Burgers Japan株式会社

アメリカ発の老舗ハンバーガーチェーン「Wayback Burgers」の国内運営を行うWB Burgers Japan株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：石塚孝一）は、フードテック企業のネクストミーツ株式会社と提携し展開しているブランド「Next Restaurant（ネクストレストラン）」において、高級宅配弁当プラットフォーム『yuizen（結膳）』を通じて、法人・団体向け高級完全植物性お弁当シリーズ3種の販売を2026年１月５日より開始いたしました。

■ 背景：ビジネスシーンにこそ「究極のヘルシー」を

近年、企業のSDGsへの取り組みや社員のウェルビーイング向上、さらには多様な食習慣を持つインバウンド層への対応が急務となっています。「Next Restaurant」は、これまで表参道やニセコ、水道橋などでヴィーガン・グルテンフリーの新たな食体験を提供してまいりました。 この度、法人向けデリバリーの旗手である『yuizen』と提携することで、企業の会議や接待、福利厚生としての社食において、「健康」と「贅沢」を同時に叶える選択肢を提案いたします。

■ 商品概要：厳選された3種の高級ラインナップ 「Next Restaurant」が誇る代替肉技術と、岩手県・マーマフーズの熟練の技が融合した逸品です。

【NEXT ビーフ弁当】：独自の製法で仕上げた植物性肉を贅沢に使用。

【NEXT 生姜焼き弁当】：美味しい生姜焼きを植物性肉で。

【NEXT 牛丼弁当】：高タンパク・低脂質な食材を彩り豊かに。

※詳細はyuizen販売ページ（https://yuizen.cqree.jp/premium/store?id=7849）をご参照ください。

【NEXT ビーフ弁当】

■ 今後の展望 WB Burgers Japan社は今後も「Next Restaurant」を通じ、日本全国、そして米国を中心とした世界市場へ、環境負荷を抑えながらも驚きのある美味しさを届けてまいります。

■ 追加情報

Next Restaurant（ネクストレストランFC募集サイト）

https://wb-burgers.jp/franchising/nextbrand/

yuizen販売ページ：

https://yuizen.cqree.jp/premium/store?id=7849

■ 会社概要

WB Burgers Japan株式会社（日本法人）

代表取締役：石塚孝一

所在地：東京都新宿区

北海道支社：北海道虻田郡ニセコ町元町79番75

設立：2021年 4月 9日

事業内容：ハンバーガーフランチャイズ、植物性食品販売、飲食店

ホームぺージ： https://www.wb-burgers.jp/

メール：info@wb-burgers.jp

WB Burgers Asia, Inc. （米国法人上場企業 - 親会社）

CEO: Koichi Ishizuka

証券コード: WBBA

市場：US OTC Markets

https://www.wsj.com/market-data/quotes/WBBA

【NEXT 生姜焼き弁当】

【NEXT 牛丼弁当】