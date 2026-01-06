【ねんりん家】冬限定！ゴールドショコラをまとう「ひとくちバームクーヘン」誕生

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、2026年1月12日(月祝)～2月18日(水)頃までの期間中『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』が新登場いたします。

https://www.nenrinya.jp(https://www.nenrinya.jp)

ねんりん家から、黄金色のバームクーヘン新登場

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

そんな「ねんりん家」から『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』が新登場。名前の通り“黄金色のショコラ”をまとったひとくちサイズのバームクーヘンです。上品で華やかなパッケージデザインは、冬のギフトやバレンタインデーのプレゼント、自身へのささやかなご褒美にもぴったり。

コク深いゴールドショコラをまとい、輝くバターの旨味

丁寧に焦がした砂糖とミルク。ひと手間かけた材料から生まれたゴールドショコラ。まるでキャラメルのように、香ばしくコク深い味わいをお楽しみいただけます。生地は、ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』。一層一層繊細に焼きあげて、中はしっとり熟成。濃厚なバタ―風味のバームクーヘンにゴールドショコラをとろりとかけた、特別な一品です。

商品情報

【商品名】ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉

【価 格】3個入 1,404円(本体価格1,300円)

【期 間】2026年1月12日(月祝)～2月18日(水)頃

【取扱店】ねんりん家 各店(銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・JR品川駅 エキュート品川店・羽田空港第1ターミナル HANEDA STAR & LUXE・羽田空港第2ターミナルビル店・羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前)、JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※冬限定、なくなり次第終了。

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

通販情報

▼2026年1月6日(火)10:00~受付中

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cmt-goldc/

▼パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000343/

▼パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a4d2a4c8a4.html

2026年1月13日(火)～受付開始

▼パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-nen-gold/

※受注期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了いたします。

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。