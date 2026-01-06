Googleの最新技術を学ぶ開発者向けイベントで、本学学生がプレゼンテーション！【大阪国際工科専門職大学】

学校法人 日本教育財団

Google Developer Groups が世界各地で開催する開発者向けイベント 「Google Developer Group DevFest Tokyo 2025」 が、2025年11月22日（土）、東京・ベルサール渋谷ファーストにて開催されました。

Android、Google Cloud 、Web、Firebase、Machine Learning (ML)、Flutter、Goなどの様々な技術の最新情報や現場でのノウハウを一日で学べるコミュニティイベントです。

※詳細はこちら https://gdg-devfest-tokyo-2025.web.app/

本学は、「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」分野に特化した実践的な教育を行っており、常に世界の最新技術に目を向けているため、Google Developer Group Tokyoと連携し、本イベントに参画しました。

当日は、1000人を超えるエンジニアや開発者の方々が来場し、基調講演をはじめ各分野のプロフェッショナルによる多岐に渡るセッションが実施。本学の学生もプレゼンターとして登壇しました。

■高橋 和輝（大阪国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 AI戦略コース）

「AR × Android OS で描く高齢者介護のビジョン駆動型デザイン」

XR技術を用いて開発した「大阪・関西万博」に出展したARグラスについて、展示を経て、 ARグラス装着者だけに閉じがちな視界をマネキンやモニター等を用いて同期演出を行い、周囲の来場者の方々にどのように共有したのかを紹介。コンセプト設計から、プロトタイピング、体験型展示ならではの工夫と学びまでを、体験談ベースでプレゼンテーションを行いました。

グローバルプロフェッショナルを育成する本学ではこれからもGoogle Developer Groupsと連携し、学生たちが世界の最新技術を学び成長する機会を提供してまいります。

■大阪国際工科専門職大学

International Professional University of Technology in Osaka

大阪駅前 梅田総合校舎

関西で唯一※の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の 実践的な新大学として、文部科学省より設置が認可され2021 年4月に開学。世界のICT・デジタルコンテンツ業界と連携した先進的な実践教育で、グローバルに活躍できる高度デジタル人材・DX人材を輩出します。大阪駅前の校舎には、AIやVR、モーションキャプチャーをはじめとした最先端のソフト・ハードを導入。

元東京大学総長の吉川弘之学長、大阪大学特任教授で“AI×ロボット”の世界的権威の浅田稔副学長が牽引する指導陣には、各専門分野で高い実績をあげる研究者教員に加え、パナソニック、ＮＴＴ、三菱電機、任天堂、カプコン、ドワンゴなど業界トップ企業・グローバル企業出身の実務家教員がそろい、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

※2025年3月時点の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の専門職大学として

（文部科学省HP「専門職大学等一覧」より）

●情報工学科：AI戦略コース、IoTシステムコース、ロボット開発コース

●デジタルエンタテインメント学科：ゲームプロデュースコース、CGアニメーションコース

