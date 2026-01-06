Googleの最新技術を学ぶ開発者向けイベントで、本学学生がプレゼンテーション！【東京国際工科専門職大学】

学校法人 日本教育財団

Google Developer Groups が世界各地で開催する開発者向けイベント 「Google Developer Group DevFest Tokyo 2025」 が、2025年11月22日（土）、東京・ベルサール渋谷ファーストにて開催されました。

Android、Google Cloud 、Web、Firebase、Machine Learning (ML)、Flutter、Goなどの様々な技術の最新情報や現場でのノウハウを一日で学べるコミュニティイベントです。

※詳細はこちら https://gdg-devfest-tokyo-2025.web.app/

日本初※のAI・IoT・ロボット、ゲーム・CGにおける実践的な新大学【東京国際工科専門職大学】は、「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」分野に特化した実践的な教育を行っており、常に世界の最新技術に目を向けているため、Google Developer Group Tokyoと連携し、昨年度に引き続き今年度も共催として本イベントに参画しました。

当日は1000人を超えるエンジニアや開発者の方々が来場し、基調講演をはじめ各分野のプロフェッショナルによる多岐に渡るセッションが実施。本学の学生もプレゼンターとして登壇し、AIを活用して開発したアメリカの州を当てるゲームコンテンツについて英語でプレゼンテーションを行いました。

■BATBAATAR ANKHBOLD（東京国際工科専門職大学 情報工学科 AI戦略コース）

「あの州って何？/ What's That State?」

また、イベント運営にも本学学生が数多く参加し、各セッションの司会進行、来場者の案内、音響、撮影、配信から、オープニングで上映する動画の制作、制作したアプリの紹介ブース出展など、様々な場面で活躍しました。

※オープニング動画のURL https://www.youtube.com/watch?v=_dMC7YA7hds

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_dMC7YA7hds ]

グローバルプロフェッショナルを育成する本学ではこれからもGoogle Developer Groupsと連携し、学生たちが世界の最新技術を学び成長する機会を提供してまいります。

■東京国際工科専門職大学

International Professional University of Technology in Tokyo

https://www.iput.ac.jp/tokyo/

新宿駅前 総合校舎コクーンタワー

日本初※の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の 実践的な新大学として、2020年4月に開学しました。世界のICT・デジタルコンテンツ業界と連携した先進的な実践教育で、グローバルに活躍できるデジタル人材・DX人材を輩出します。新宿駅前の校舎には、AIやVR、モーションキャプチャーをはじめとした最先端のソフト・ハードを導入。

元・Google米国本社副社長の村上憲郎学長、元・東京大学総長の吉川弘之名誉学長が牽引する指導陣には、各専門分野で高い実績をあげる研究者教員に加え、IBM、パナソニック、NTT、バンダイナムコスタジオ、コナミデジタルエンタテインメントなど業界トップ企業、グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期の企業インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

これまでの卒業生は、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社日立製作所、三菱総研ＤＣＳ株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社バンダイナムコスタジオ、株式会社セガ、株式会社カプコンをはじめ、多様な業界の企業へ就職しています。

※2025年3月時点の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の専門職大学として（文部科学省HP「専門職大学等一覧」より）