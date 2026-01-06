Pudu Robotics、重量物搬送の新定義となるPUDU T600シリーズを発表

Pudu Technology Inc.

Pudu Robotics（本社：中国深セン、日本法人Pudu Robotics Japan 株式会社 代表取締役社長：張涛、以下、PUDU）は本日、日本市場において、高積載で自律的な製品管理向けに特別に設計された産業用配送ロボットの次世代ラインナップPUDU T600 シリーズを発表と合わせて販売を開始します。

中型の積載物を搬送するニーズに対応したPUDU T300の成功に続き、T600シリーズはPUDUの物流とエンドツーエンドの自動化への事業拡大を象徴するものです。特に急速に変化する生産、倉庫の環境において、スループット、労働力の柔軟性、そして適応型イントラロジスティクスに対する高まる需要にメーカーが対応できるよう設計されています。

アプリケーションの柔軟性を高めるデュアルフォーム設計

T600シリーズは、多様な産業ニーズに対応する異なる２つのバージョンを提供しています。PUDU T600標準バージョンは、重量物を搬送する産業用搬送ロボットです。内蔵タッチスクリーンを搭載、人間工学に基づいたハンドルバー、直感的な操作ボタンが実装されており、手作業が必要となる際には、容易に操作できます。PUDU T600 アンダーライドは、薄型シャーシベースの産業用AMRです。ラックや棚の下を自律的に移動し、ラックなどを持ち上げて正確に搬送することができます。高密度の棚間搬送を自動化し、物流効率を最大化します。

主な機能と革新

600kgの高荷重容量

T600 シリーズは 600kg の積載容量を備え、必要な配送回数を大幅に削減し、重量物搬送における1 回あたりの搬送量を増やし、スループットを向上させます。

柔軟な展開

T600 シリーズは迅速な導入ができるように設計されており、物理的な変更や長いセットアップ プロセスを必要とせずに、変化する生産レイアウトに適応できます。

ラックグループの認知

T600 シリーズは高精度なナビゲーションおよび認識システムにより、指定された棚または貨物の位置をインテリジェントに識別し、自律的な集荷および降ろしタスクを実行できるため、保管、配送、補充のシナリオで完全に無人の動作が可能になります。

複数階のエレベーター運行におけるアイドルエレベーターの優先制御

T600 は、多層階施設のエレベーターの混雑を解消するために、空いている状態のエレベーターを識別して優先順位を付けるリアルタイム スケジューリング システムを使用します。配送速度を向上させ、フロア間搬送時の待ち時間を最小限に抑えます。

データセキュリティのためのオンプレミス展開

T600 はオンプレミスまたはプライベート クラウドの導入をサポートし、データを内部ネットワーク内に保持し、外部のクラウド サービスへの依存を排除します。セキュリティが重要な産業環境に最適です。

狭い通路での適応型ナビゲーション

T600 シリーズは、高密度な環境向けに設計されています。通路の幅と荷物の寸法に基づいてルートを構築し動的に適応します。単一レーンまたは二重レーンの交通をリアルタイムで切り替えることで、安全で効率的な通行と協調的な複数ロボット操作を保証します。

VDA5050 プロトコル互換性

T600 はVDA5050 通信規格をサポートしているため、他のロボットやシステムとシームレスに統合でき、フリートのコラボレーションと拡張性が簡素化されます。

包括的な多層安全システム

PUDU T600 シリーズは、近くの人員に警告するための床面投影インジケーター (標準バージョン)、リアルタイムの動的障害物回避、火災や地震などの緊急時に自動対応を可能にする統合災害対応モジュールなどの機能を備え、安全な操作が行えるように構築されています。

IoT対応でよりスマートな施設統合を実現

T600 のモジュール式 IoT 接続は、アクセス制御、エレベーターの乗車、呼び出しボタンなどをサポートし、複雑なソフトウェア統合なしで工場システムと迅速に連携できます。

T600 シリーズは、電子機器の組み立て、自動車部品の生産、金属加工、スマート倉庫など、どのような場所に導入されても、インテリジェントな自動化によって物流業務を合理化し、手作業による取り扱いのリスクを軽減し、将来を見据えたイントラロジスティクス ネットワークを実現するように設計されています。

PUDU T600の詳細についてはこちらです。

https://www.pudurobotics.com/jp/products/pudut600

Pudu Roboticsについて

Pudu Roboticsは、世界のサービスロボット分野のリーダーであり、革新的なロボット技術を通じて人間の生産性と生活品質の向上に取り組んでいます。PUDUはサービスロボットの研究開発、製造、販売に特化しており、コア技術は移動能力、操作能力、人工知能の三つの領域をカバーしています。PUDUは業界で初めて、専用ロボット、セミヒューマノイドロボット、ヒューマノイドロボットの幅広い製品マトリックスを構築しました。現在、PUDUは四つの製品ラインを有しており、サービス配送ロボット、業務用清掃ロボット、産業配送ロボット、エンボディドインテリジェントロボットが含まれ、飲食、リテール、ホテル、医療、エンターテインメント、工業施設、教育などの10の業界で広く利用されています。これまでに、PUDUは80以上の国と地域、1000以上の都市に10万台以上のロボットを出荷しています。