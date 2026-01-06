1月・2月限定「スパニッシュ＆イタリアンフェア」開催のお知らせ
シーサイドホテル舞子ビラ神戸（所在地：兵庫県神戸市）は、2026年1月13日（火）から2月28日（土）までの期間、本館1階「テラスレストラン サントロペ」にて、情熱あふれるスペイン料理と洗練されたイタリアンを一度に楽しめる特別フェアを開催いたします。
本フェアでは、前菜からメイン、デザートまで、色鮮やかな料理が並ぶバイキング形式でご提供。まるでヨーロッパの美食旅をしているかのような華やかなテーブルを演出します。ご家族やご友人と会話を楽しみながら、お好きな料理を心ゆくまでご堪能ください。お子様から大人まで、幅広い世代にご満足いただける内容をご用意しております。
開催概要
期間：2026年1月13日（火）～2月28日（土）
場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階「テラスレストラン サントロペ」
料金
［ランチ］
平日：大人 3,500円／子ども 2,000円
土日祝：大人 4,000円／子ども 2,500円
［ディナー］
大人 6,000円／子ども 3,500円
ご予約・お問い合わせ
シーサイドホテル舞子ビラ神戸
TEL：078-706-7769(10:00～)
公式サイト：https://www.maikovilla.co.jp