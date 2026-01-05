TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』2026年に2期放送決定！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社が発刊するGCノベルズ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』のTVアニメ第2期となる最新シリーズが2026年に放送決定したことをお知らせいたします。

『⼄女ゲー世界はモブに厳しい世界です』（通称︓モブせか）は、”⼄女ゲー“のモブキャラに転生したリオンが、ゲームの知識を使い成り上がっていく下剋上ファンタジー作品です。第1期では財宝発見や公国艦隊を撃退した功績によって子爵へと出世したリオン。第2期では聖女となったマリエの親衛隊入りの命令を受け、エルフの島へと向かうことになります。

そして、『モブせか２』ティザービジュアルを公開いたしました。今までとは違う服装を身にまとい、敵対していたはずのマリエを守りながら戦うリオン。硝煙が漂う中で何と対峙しているのか、どうぞご期待ください！

ティザービジュアルの公開を記念して、プレゼントキャンペーンを実施

アニメ『⼄女ゲー世界はモブに厳しい世界です』公式Xをフォローして該当ポストをリポストすると、抽選で5名にティザービジュアルを使用したB2ポスターをプレゼントいたします。

【応募方法】

１.TVアニメ『⼄女ゲー世界はモブに厳しい世界です』公式アカウント(@mobseka_anime)(https://x.com/mobseka_anime)をフォロー

２.指定のキャンペーン投稿をリポスト

※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります

【応募期間】

2026年1月5日(月)～2026年1月30日(金)23時59分



【景品内容】

・ティザービジュアル⾮売品ポスター(抽選で5名様)

キャラクター情報

『モブせか２』の制作に際して、キャラクターデザインを新たに描き起こしました。

第1弾としてリオン・オリヴィア・アンジェリカ・マリエの設定イラストとプロフィールを公開いたします。

リオン

CV:大塚剛央



しがない男爵家の三男坊。

数々の功績により独立した子爵へと昇進。

口が悪くひねくれたところもあるが、根は優しいお人好し。

戦場では大型船「パルトナー」、鎧「アロガンツ」で無双するが、可能な限り命は奪わない。

◆オリヴィア

CV:市ノ瀬加那

平民でありながら貴族の学校に入学を認められた特待生。

⼄女ゲーム内では本来、主人公ポジションだった。

平民である自分を卑下しがちだが、芯が強く勉強熱心。

回復魔法が得意で、聖女としての力も開花させつつある。

◆アンジェリカ

CV:ファイルーズあい

ユリウスの元婚約者で、王家に次ぐ権力を持つ公爵家の令嬢。

⼄女ゲーム内では主人公をいじめる悪役令嬢ポジションだったが、リオンやオリヴィアと絆を深めている。

曲がったことが大嫌いな、誠実かつ気丈な性格。

◆マリエ

CV:佐倉綾音

オリヴィアに代わり、⼄女ゲームの主人公ポジションに居座る子爵家の令嬢。

ユリウスたちイケメン軍団を手⽟に取り、「逆ハーレム」を画策する悪女であるが、彼らの後先考えない暴走に振り回される不憫な一面も……。

作品情報

▼イントロダクション

とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した元・社会人リオン。

超女尊男卑のこの世界で、彼に唯一残された武器は、前世で妹に無理矢理やらされていたこのゲームの“知識”。その知識を駆使した行動で、理不尽な世界を生き抜こうとする。

リオンは、本来なら主人公としてイケメン軍団の中心になるはずだったオリヴィア、彼女を虐げる悪役令嬢となるはずだったアンジェリカと友情を育み、なぜか主人公ポジションに居座るマリエの妨害に遭いながらも子爵にまで上り詰めた。

しかし、リオンがゲームの流れを大きく変えたことで、世界は少しずつ“歪み”を見せ始める。

聖女となったマリエの聖女親衛隊に抜擢されたリオンは、やがてホルファート王国を揺るがす陰謀に巻き込まれていき……。

▼スタッフ

原作：三嶋与夢(GCノベルズ／マイクロマガジン社刊) キャラクター原案：孟達

監督：三浦和也シリーズ構成：猪原健太キャラクターデザイン・総作画監督：鈴木政彦

CGディレクター：渡辺哲也美術監督：河合良介色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：米屋真一編集：上野勇輔

音楽：橋口佳奈・新田目翔音響監督：濱野高年音響効果：安藤由衣

アニメーション制作：ENGI 製作：モブせか2製作委員会

▼キャスト

リオン：大塚剛央

オリヴィア：市ノ瀬加那

アンジェリカ：ファイルーズあい

ルクシオン：石田彰

マリエ：佐倉綾音

ユリウス：鈴村健一

ジルク：鳥海浩輔

ブラッド：立花慎之介

クリス：遊佐浩二

グレッグ：檜山修之

書籍情報

GCノベルズ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』 小説：三嶋与夢／イラスト：孟達

剣と魔法の“乙女ゲー”の世界に転生した、元日本の社会人だったリオンは、その女尊男卑な世界に絶望する。

この世界では、男なぞは女性を養うだけの家畜のようなものであった。

例外なのは、ゲームで攻略対象であった王太子率いるイケメン軍団ぐらいである。

そんな理不尽な境遇において、リオンはある一つの武器を持っていた。

そう前世で生意気な妹に無理矢理攻略させられていたこのゲームの知識である。

リオンはその知識を使い、やりたい放題の女どもとイケメンに、はからずも反旗を翻すのだった。

ド外道主人公による、爽快（？）下克上ファンタジー開演！

GCノベルズ『あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です』小説：三嶋与夢／イラスト：悠井もげ／キャラクター原案：孟達

妹に押し付けられ、死の直前まで攻略していた乙女ゲームの世界に転生したリオン。

モブキャラとして平穏な生活を送ろうとしていたのだが、一人の女子生徒が物語の流れを無視し、主人公に成り代わろうとしている場面に遭遇。前世の妹によく似た雰囲気の少女・マリエを取り押さえたリオンは、その企みを阻止することに成功した。

正しい選択をしたはず……なのにこの胸騒ぎは一体なんだ？

「モブせか」本編のアンケート特典にして「厳しすぎる」と大反響の“ifルート”ＷＥＢ小説、超大幅加筆でついに書籍化！

GCノベルズ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/)

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『賢者の弟子を名乗る賢者』、『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、今年で創刊11周年を迎えることができました。アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中！新刊は毎月30日頃発売です。

