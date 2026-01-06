Googleの最新技術を学ぶ開発者向けイベントで、本学学生がプレゼンテーション！【名古屋国際工科専門職大学】

学校法人 日本教育財団

Google Developer Groups が世界各地で開催する開発者向けイベント 「Google Developer Group DevFest Tokyo 2025」 が、2025年11月22日（土）、東京・ベルサール渋谷ファーストにて開催されました。

Android、Google Cloud 、Web、Firebase、Machine Learning (ML)、Flutter、Goなどの様々な技術の最新情報や現場でのノウハウを一日で学べるコミュニティイベントです。

※詳細はこちら https://gdg-devfest-tokyo-2025.web.app/

本学は、「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」分野に特化した実践的な教育を行っており、常に世界の最新技術に目を向けているため、Google Developer Group Tokyoと連携し、本イベントに参画しました。

当日は1000人を超えるエンジニアや開発者の方々が来場し、基調講演をはじめ各分野のプロフェッショナルによる多岐に渡るセッションが実施。本学の学生もプレゼンターとして登壇し、大学での学びを活かし、視線・音声・AIを組み合わせた新しい直感的な開発環境のコンセプトについてプレゼンテーションを行いました。

グローバルプロフェッショナルを育成する本学ではこれからもGoogle Developer Groupsと連携し、学生たちが世界の最新技術を学び成長する機会を提供してまいります。

■名古屋国際工科専門職大学

International Professional University of Technology in Nagoya

名古屋駅前 総合校舎スパイラルタワーズ

東海で唯一※の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の実践的な新大学として、文部科学省より設置が認可され、2021年4月に開学。世界のICT・デジタルコンテンツ業界と連携した教育で、グローバルに活躍できる高度デジタル人材・DX人材を輩出し、希望者就職率は100％を実現しています。名古屋駅前の校舎には、AIやVR、モーションキャプチャーをはじめとした最先端のソフト・ハードを導入。

元東京大学総長の吉川弘之学長が牽引する指導陣には、日本のDX推進の第一人者の山本教授をはじめ、ト ヨタ自動車、デンソー、NTT、NEC、コナミデジタルエンタテインメントなど名だたる企業出身の実務家教員がそろい、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

https://www.iput.ac.jp/nagoya

※2025年3月時点の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の専門職大学として

（文部科学省HP「専門職大学等一覧」より）

●情報工学科：AI戦略コース、IoTシステムコース、ロボット開発コース

●デジタルエンタテインメント学科：ゲームプロデュースコース、CGアニメーションコース