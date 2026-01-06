株式会社いつも、TikTok Shopを中心としたソーシャルコマースの12月単月GMVが10億円を突破。業界最大規模の成果創出

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、2025年12月のTikTok Shop支援およびライブコマースにおける、創出/関与GMV実績において、当社グループとして合計総GMVが単月10億円を突破するなど、業界最大規模の成果を創出したことをお知らせいたします。

特にライブコマース領域における成長が顕著であり、ショート動画・ライブ配信・クリエイター活用を組み合わせた統合的なソーシャルコマース支援により、大きな成果を達成しました。

■2025年12月 月次実績ハイライト

- TikTok Shopを中心としたソーシャルコマース創出GMVが単月10億円を突破ショート動画、ライブコマース、クリエイター活用を組み合わせた総合的な支援により、単月として過去最大のGMVを記録。- ライブコマース領域でのGMVが大きく成長商品設計・視聴設計・購買導線設計・運用改善を重ねることで、ライブ配信からの購買転換率が大幅に向上。- ソーシャルコマース専門クリエイターエージェンシー「ピースクリエイション」経由のGMVが単月3億円を突破ショート動画・ライブ配信を通じた購買創出モデルと、クリエイター支援、企業とのマッチングによるGMV規模が拡大。- 億を超える視聴規模を創出ピースクリエイション経由のショート動画は、ショップ動画のみで月間再生回数1億回を突破。また、ライブコマースの累計閲覧数は単月1,000万人を突破しました。- TikTok Shopのリアルタイムな広告運用TikTok Shop独自の広告ツールであるGMV MAX含めた広告を活用し、ライブ中のリアルタイムなROIに合わせた運用を実現。ROIは100以上を記録するなど非常に高い効率を実現。

■直近支援実績のハイライト

当社が提供するTikTok Shop総合支援では、戦略設計から実行・改善までを一気通貫で支援することで、以下のような成果を創出しています。

- 一回のライブコマース施策でGMV3,000万円規模を達成- 継続支援セラーにおいて月間GMV3億円規模を創出- 大手ブランドにおける短期間でのGMV創出および大規模な動画再生数の獲得 (一週間で2000万円のGMVおよび動画再生回数2000万回など)

これらの成果は、ショート動画とライブコマースを連動させた設計、クリエイター活用、データに基づく改善運用によって実現しています。

■当社のTikTok Shop支援について

当社は、TikTok Shopにおいて以下を一気通貫で支援しています。

- 戦略設計（事業計画の設計、KPI管理、MD設計、価格設計、導線設計）- ショート動画・ライブコマースの企画、制作、運営- クリエイターおよびパートナーとの連携- （グループであるトップTikTok Shopクリエイターエージェンシー「ピースクリエイション」内での連携）- データ分析および継続的な改善運用

単なる運用代行ではなく、成果が継続する仕組みづくりを強みとしています。

■今後の展望

当社は今後もTikTok Shopにおけるセラー・クリエイターの成長を支援するとともに、日本市場における新たな購買体験の創出に貢献してまいります。

■当社のTikTok Shop総合支援サービス

当社はTikTok Shopの総合支援として、TikTok Shopの店舗運用・クリエイターマーケティング支援を包括的に企業様に提供しています。

また、当社グループのピースクリエイションでは様々なクリエイターと提携し、ショートムービー・LIVEコマースを通じて商品の売上創出に寄与するサービスをブランド・メーカー様に提供しています。

さらに、ライブコマース市場が急速に拡大する中、当グループはTikTok Shopを含めたライブコマースにおいて、2026年3月末には累積GMV100億円を突破する見込みです。

当グループのソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション（※）」の機能を基盤に、「ライブコマース」をEC・D2C支援における重要領域と位置づけ、積極的に事業を推進しています。

※：EC総合支援の「いつも」、ソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション」を新設しクリエイター向け「ソーシャルコマース総合支援」を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000045980.html

■関連プレスリリース

・EC総合支援のいつも、TikTok Shopを筆頭としたSNS上でのECモール活用を支援する「ソーシャルコマース総合支援サービス」を提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000045980.html)

・株式会社いつも、TikTok Shop向けに特化したフルフィルメントサービス『いつロジ for TikTok Shop』を提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000045980.html)

・EC総合支援の「いつも」、ソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション」を新設しクリエイター向け「ソーシャルコマース総合支援」を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000045980.html)

・株式会社いつも、TikTok Shopの3つのパートナーに認定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000045980.html)

・株式会社いつもが支援するTikTok Shop店舗、たった5日間で4000万円のGMVを創出。当社支援により物流移管を3週間で完了。移管中も販売を止めず、移管後初日から約1000万円規模のGMV(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000045980.html)

・いつも、1回のライブコマース3,000万円のGMVなど、TikTok Shop支援事例で続々と成果創出。業界トップクラスのGMV実績/事例が多数(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000045980.html)

■株式会社いつも について

当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援、D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。

「人」と「テクノロジー」を組み合わせた卓越した「ECで売るチカラ」で、法人向け・消費者向け双方のビジネスを展開しています。

