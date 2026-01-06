【ビアードパパ】片手で手軽に楽しめる“ザクザク！スティックシュー”が期間限定で登場！ご当地シューファン投票1位の“北海道ミルクバニラシュー”も約7年ぶりに復活
株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年1月6日（火）より、“ザクザク！スティックシュー”と“北海道ミルクバニラシュー”を期間限定で販売いたします。
“ザクザク！スティックシュー”は、片手で持ちやすいスティック型のシュー生地に、カシューナッツやアーモンドを使用したクロッカン生地を乗せて焼き上げた、香ばしいザクザク食感が特徴のシュークリームです。また、同時発売となる“北海道ミルクバニラシュー”は、2025年5月に実施した「ビアードパパご当地シューファン投票」において、総投票数17,898票の中から見事1位に輝き、約7年ぶりに復活いたします。まるで牧場で食べるソフトクリームのような優しい味わいのクリームは、サクサク食感のパイシュー生地はもちろん“ザクザク！スティックシュー”との組み合わせもおすすめです。
新しい年の始まりに、ビアードパパが自信を持ってお届けする2種類の期間限定シュークリームをぜひご賞味ください。
▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽
■2026年1月6日（火）発売“ザクザク！スティックシュー”
ガブッと手軽に！ザクザク香ばし食感
商品名称：ザクザク！スティックシュー
販売期間：2026年1月6日（火）～3月17日（火）
販売価格：270円（税込）
販売店舗：全国のビアードパパ
■2026年1月限定“北海道ミルクバニラシュー”
北海道産ミルクのコクと、ふわりと香るバニラの口どけなめらかなクリーム。
商品名称：北海道ミルクバニラシュー
販売価格：300円（税込）
販売期間：2026年1月6日（火）～1月31日（土）
販売店舗：全国のビアードパパ
※写真はイメージです。
※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。
※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。
※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。
※売り切れの際はご容赦ください。
※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。
■ビアードパパについて
「いつも できたて 作りたて」
ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。
https://www.beardpapa.jp/
■株式会社DAY TO LIFEについて
主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。
会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）
代表者：代表取締役 杉内健吉
従業員数：正社員202名 アルバイト2,601名 グループ正社員464名（2025年2月時点）
所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F
TEL：06-6361-7000
URL：https://daytolife.co.jp
【事業内容】
飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売