【年頭所感】「100人体制」で営業支援×リモートワークを進化させる。営業の悩みを0にするためのご縁作り支援をさせていただきます。

株式会社営業ハック

営業代行サービスを行っている株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区・代表：笹田裕嗣）は、2026年の年頭所感として、本年の取り組みについて代表の笹田よりご挨拶を兼ねてご報告させていただきます。本年も、営業代行を通じお客様との良いご縁をお繋ぎできるよう、サービスの質を引き続き向上させて参りますので、何卒よろしくお願いいたします。

年頭所感

あけましておめでとうございます。日ごろからの当社に対するご支援に対し厚く御礼申し上げます。新年にあたり、皆様にご挨拶を申し上げます。

2025年、営業ハックは会社全体で「ご縁を作り出す」会社として再定義を行い、改めて想いのあるテレアポ事業の推進に注力して進んできました。創業当時から持っている「営業の悩みを0にする」というビジョンを大事にしながら、営業で最も時間的、精神的に負担の大きい新規開拓業務の代行に専念し、1つ1つのご依頼いただいた事業・プロダクトを直接お声がけをいて普及していくことに、丁寧に向き合ってきました。昨年途中から、全メンバーが代表である私と月1回ロープレを行い、弊社がクレドとして掲げている「出会えて良かった。話せて良かった。お願いして良かった」を体現できているかを確認し、1本の電話、1人との会話を大事に取り組んでおります。

たくさんのご依頼、ご縁を営業ハックとしてもいただき、昨年だけでも100以上のプロジェクトをご支援させていただきました。色々な事業オーナー、社長とお話をさせていただくと、本当に想いの溢れた商材や事業がこの日本にはたくさんあることを改めて実感することができ、私たちはここまで培ってきた営業力をもとに、多くの知らずに損をしている会社・企業様へのお声がけをより一層頑張って取り組んでいきたいと、日々感じながら、昨年1年を過ごしてまいりました。

今年もこの想いは変わらずに、ただ世の中の進化・成長はここ数年著しく、かつ目まぐるしく変化しております。営業ハックもアナログな営業支援を生業にしておりますが、支援・事業の進め方はよりアップデートさせて行かなければと思っております。営業ハックは今年、AIの活用を1つのテーマに掲げ、より良いご縁・商談機会の創出を実現していきたいと考えております。

また、長年行っている営業支援×リモートワークについても、より進化した体制を作るとともに、昨年末宣言をした「100人体制」の実現に向けて、精進してまいります。100人体制は単に人を集めたいというわけでは当然ありません。100人各々が自分の個性を大事に、活躍できる環境を整えるとともに、働きづらい環境や状況の方であったとしても輝ける場を作り、可能性を最大限まで引き出せる、そんな組織・会社でいたいと思っております。

昨年も同じことを書かせていただきましたが、私たちは世の中のもったいないをなくし、ありがとうが溢れる社会を作るために、私たちは営業というこれまで地道に身につけてきた経験とノウハウを、日々最大限発揮し、お電話をするときは常に「その人にとっての初めてのご縁である」と言うことを忘れずに、より多くの素敵なご縁を作っていくべく、2026年も邁進してまいります。

本年も皆様の一層のご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表プロフィール

株式会社営業ハック 代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。メガベンチャーに転職した後、営業フリーランスとして独立。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。営業コミュニティの運営も行い、これまで累計200人を超える営業職の支援を行う。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて最終決戦で満票を獲得し優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency