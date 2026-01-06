リビングデザインセンターOZONE ワークショップ 「越前漆器 漆琳堂による『お椀の拭き漆』」2026年1月18日(日)開催
リビングデザインセンターOZONEは、2026年1月18日(日)、越前漆器の老舗「漆琳堂」によるワークショップ「お椀の拭き漆」を開催します。
本ワークショップでは、越前漆器の伝統技法である「拭き漆」の工程を、漆琳堂の職人の解説とともに体験いただけます。
画像はイメージ
【ワークショップ】
越前漆器 漆琳堂による「お椀の拭き漆」
人々を魅了する光沢、器としての強さをあわせ持つ越前漆器。伝統工芸品としての品格を放ちながら、毎日に彩りを添える生活道具として暮らしに溶け込んでいます。漆琳堂は越前の地で漆器づくりを営み、職人が連綿とその技術をつないできました。
今回のワークショップでは、漆琳堂の職人による漆にまつわるお話とともに、木目の美しさを引き立たせる「拭き漆」の工程を体験します(選んだ椀を紙やすりでなめらかに整え、椀に漆を拭うようにしみ込ませる作業を行います)。
体験後は漆琳堂にて仕上げをし、後日郵送でご自宅にお届けします。自分で手を加えた世界に一つの器は、見るたび、使うたびに心も温かくしてくれることでしょう。
日時 ： 2026年1月18日(日)11：00～12：00 / 14：00～15：00
講師 ： 嶋田 希望(漆琳堂 塗師)
会場 ： リビングデザインセンターOZONE 3F weeeat! studio
定員 ： 各回8個
参加費 ： 10,000円(税込)/個 送料込み(当日払い 現金のみ)
申込方法： 事前申込制(先着順)
詳しくはこちら
https://www.ozone.co.jp/news/seminar/2170/
越前漆器 漆琳堂による「お椀の拭き漆」 二次元コード
この他、ワークショップや、つくり手を取材したWeb記事など多彩なコンテンツを通して、Japan madeの魅力や価値をお伝えしていきます。
追加情報は随時、プレスリリースやホームページ( https://www.ozone.co.jp/news/topics/2151/ )にて発信していきますので、ご注目ください。
※やむを得ない事情により、イベントを中止または延期とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
【リビングデザインセンターOZONE】
(読み：オゾン、運営：東京ガスコミュニケーションズ株式会社)
家具やキッチン、住宅設備などのショールーム・ショップや、専門のコンサルタントによる家づくりサービスを行う、住まいとインテリアの情報センターです。
＜読者問い合わせ先＞
Tel ： 03-5322-6500(代)
受付時間： 10:30～18:30
URL ： https://www.ozone.co.jp
※水曜日休館(祝日除く)