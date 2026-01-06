アルマーニ ビューティから「リップ マエストロ マグネット」が新登場 マグネットのように唇に密着するふんわりマット仕上げの″極薄″リキッドリップ
＜アルマーニ ビューティ＞を代表するベルベットのような濃密マットな仕上がりのリキッド ルージュ「リップ マエストロ」シリーズより、まるでマグネットのように唇に密着して薄膜のブラーマットリップに導く「リップ マエストロ マグネット」が、2026年1月23日（金）に新登場。
「リップ マエストロ マグネット」は、塗った直後の鮮やかなシャイン仕上げから、上品なふんわりとしたブラーマットに変化するユニークなリキッドリップです。軽やかな“薄膜”フォーミュラが、まるでマグネットのように唇にぴたりと密着し、色移りしづらい発色と心地良さをキープします。
マグネットのように惹きつけられる魅力を放つ全10色のブラーマットトーンで登場。タイムレスで気取らない優雅なピーチベージュの#161から、光り輝くエネルギーを放つ鮮やかなコーラルの#360、シネマに登場する女優のような自信に満ちたレッドの#400まで、豊富なカラーラインナップを揃えます。
アイコニックな「リップ マエストロ」のシルエットを継承したパッケージは、アルマーニらしい鮮やかに輝くレッドから透明にグラデーションを描き、ボトルの底からリップのカラーが見えるデザインとなっており、キャップ部分にはジョルジオアルマーニのシルバーロゴが輝きます。「リップ マエストロ」と同様のダイヤモンド型のアプリケーターは、先端で唇の輪郭など細かなラインを描き、平面で均一に塗り広げることができます。機能性とデザイン性を兼ね備えたアプリケーターです。
【製品名】リップ マエストロ マグネット
【色展開】全10色（#160, #161, #260, #261, #360, #400, #
461, #462, #560, #561）
【価格】各6,710円(税込)※表示価格は、希望小売価格です。
【発売日】 2025年1月23日（金）
＜リップ マエストロ マグネット＞全10色のブラーマットカラー
シャインからふんわりマットに変化するユニークなフォーミュラ。
全10色の豊富なカラーラインナップで登場。
#160 マグネット サンドストーン
#161 マグネット ベージュ
#260 マグネット ブラウン
#261 マグネット モカ
#360 マグネット コーラル
#400 マグネット レッド
#461 マグネット ヴァーミリオン
#462 マグネット シエナ
#560 マグネット ピンク
#561 マグネット ローズウッド
＜リップマエストロマグネット＞の特徴とパッケージデザイン
マグネットのようにぴたりと密着
マグネットのように唇に密着し、一日中*、キレイな発色と心地良さが継続。
まるで唇を染めたような❛極薄❛リップ
「塗った感」ではなく、「染めた感」をもたらす❛極薄❛リキッドリップ。
洗練されたデザイン
鮮やかに輝くレッドのパッケージに、シルバーのジョルジオ アルマーニ ロゴがあしらわれたパッケージデザイン。
*アルマーニ調べ。個人差あり。
セイディ・シンクを起用した力強いキャンペーン
ジョルジオ アルマーニのグローバル メイクアップ＆フレグランス アンバサダーを務める女優のセイディ・シンクを起用したキャンペーンでは、スターシェードの#161を纏ったセイディ・シンクが、
スポットライトの中へ踏み出す姿で、マグネットのような惹きつけられる魅力を表現しています。
セイディ・シンク使用アイテム
FACE：
UV マスタープライマー
ルミナス シルク プリマ グロー#2
パワー ファブリック + コンシーラー#2.75 (日本未発売色）
EYES：
アイ ティント#22M
スムース シルク アイ ペンシル #4 (日本未発売色）
バーティゴ リフト マスカラ(日本未発売アイテム）
LIPS：
リップ マエストロ マグネット#161
