アルマーニ ビューティから「リップ マエストロ マグネット」が新登場　マグネットのように唇に密着するふんわりマット仕上げの″極薄″リキッドリップ

＜アルマーニ ビューティ＞を代表するベルベットのような濃密マットな仕上がりのリキッド ルージュ「リップ マエストロ」シリーズより、まるでマグネットのように唇に密着して薄膜のブラーマットリップに導く「リップ マエストロ マグネット」が、2026年1月23日（金）に新登場。

「リップ マエストロ マグネット」は、塗った直後の鮮やかなシャイン仕上げから、上品なふんわりとしたブラーマットに変化するユニークなリキッドリップです。軽やかな“薄膜”フォーミュラが、まるでマグネットのように唇にぴたりと密着し、色移りしづらい発色と心地良さをキープします。

マグネットのように惹きつけられる魅力を放つ全10色のブラーマットトーンで登場。タイムレスで気取らない優雅なピーチベージュの#161から、光り輝くエネルギーを放つ鮮やかなコーラルの#360、シネマに登場する女優のような自信に満ちたレッドの#400まで、豊富なカラーラインナップを揃えます。

アイコニックな「リップ マエストロ」のシルエットを継承したパッケージは、アルマーニらしい鮮やかに輝くレッドから透明にグラデーションを描き、ボトルの底からリップのカラーが見えるデザインとなっており、キャップ部分にはジョルジオアルマーニのシルバーロゴが輝きます。「リップ マエストロ」と同様のダイヤモンド型のアプリケーターは、先端で唇の輪郭など細かなラインを描き、平面で均一に塗り広げることができます。機能性とデザイン性を兼ね備えたアプリケーターです。

【製品名】リップ マエストロ マグネット

【色展開】全10色（#160, #161, #260, #261, #360, #400, #

461, #462, #560, #561）

【価格】各6,710円(税込)※表示価格は、希望小売価格です。

【発売日】 2025年1月23日（金）

＜リップ マエストロ マグネット＞全10色のブラーマットカラー

シャインからふんわりマットに変化するユニークなフォーミュラ。

全10色の豊富なカラーラインナップで登場。

＜リップマエストロマグネット＞の特徴とパッケージデザイン

#160 マグネット サンドストーン#161 マグネット ベージュ#260 マグネット ブラウン#261 マグネット モカ#360 マグネット コーラル#400 マグネット レッド#461 マグネット ヴァーミリオン#462 マグネット シエナ#560 マグネット ピンク#561 マグネット ローズウッドマグネットのようにぴたりと密着

マグネットのように唇に密着し、一日中*、キレイな発色と心地良さが継続。

まるで唇を染めたような❛極薄❛リップ

「塗った感」ではなく、「染めた感」をもたらす❛極薄❛リキッドリップ。

洗練されたデザイン

鮮やかに輝くレッドのパッケージに、シルバーのジョルジオ アルマーニ ロゴがあしらわれたパッケージデザイン。

*アルマーニ調べ。個人差あり。

セイディ・シンクを起用した力強いキャンペーン

ジョルジオ アルマーニのグローバル メイクアップ＆フレグランス アンバサダーを務める女優のセイディ・シンクを起用したキャンペーンでは、スターシェードの#161を纏ったセイディ・シンクが、

スポットライトの中へ踏み出す姿で、マグネットのような惹きつけられる魅力を表現しています。

セイディ・シンク使用アイテム

FACE：

UV マスタープライマー

ルミナス シルク プリマ グロー#2

パワー ファブリック + コンシーラー#2.75 (日本未発売色）

EYES：

アイ ティント#22M

スムース シルク アイ ペンシル #4 (日本未発売色）

バーティゴ リフト マスカラ(日本未発売アイテム）

LIPS：

リップ マエストロ マグネット#161

