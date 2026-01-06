アルマーニ ビューティから「リップ マエストロ マグネット」が新登場　マグネットのように唇に密着するふんわりマット仕上げの″極薄″リキッドリップ

写真拡大 (全20枚)

日本ロレアル株式会社




＜アルマーニ ビューティ＞を代表するベルベットのような濃密マットな仕上がりのリキッド ルージュ「リップ マエストロ」シリーズより、まるでマグネットのように唇に密着して薄膜のブラーマットリップに導く「リップ マエストロ マグネット」が、2026年1月23日（金）に新登場。



「リップ マエストロ マグネット」は、塗った直後の鮮やかなシャイン仕上げから、上品なふんわりとしたブラーマットに変化するユニークなリキッドリップです。軽やかな“薄膜”フォーミュラが、まるでマグネットのように唇にぴたりと密着し、色移りしづらい発色と心地良さをキープします。



マグネットのように惹きつけられる魅力を放つ全10色のブラーマットトーンで登場。タイムレスで気取らない優雅なピーチベージュの#161から、光り輝くエネルギーを放つ鮮やかなコーラルの#360、シネマに登場する女優のような自信に満ちたレッドの#400まで、豊富なカラーラインナップを揃えます。



アイコニックな「リップ マエストロ」のシルエットを継承したパッケージは、アルマーニらしい鮮やかに輝くレッドから透明にグラデーションを描き、ボトルの底からリップのカラーが見えるデザインとなっており、キャップ部分にはジョルジオアルマーニのシルバーロゴが輝きます。「リップ マエストロ」と同様のダイヤモンド型のアプリケーターは、先端で唇の輪郭など細かなラインを描き、平面で均一に塗り広げることができます。機能性とデザイン性を兼ね備えたアプリケーターです。



【製品名】リップ マエストロ マグネット


【色展開】全10色（#160, #161, #260, #261, #360, #400, #


　　　　　461, #462, #560, #561）


【価格】各6,710円(税込)※表示価格は、希望小売価格です。


【発売日】 2025年1月23日（金）






＜リップ マエストロ マグネット＞全10色のブラーマットカラー

シャインからふんわりマットに変化するユニークなフォーミュラ。


全10色の豊富なカラーラインナップで登場。



#160 マグネット サンドストーン


#161 マグネット ベージュ



#260 マグネット ブラウン


#261 マグネット モカ



#360 マグネット コーラル


#400 マグネット レッド



#461 マグネット ヴァーミリオン


#462 マグネット シエナ



#560 マグネット ピンク


#561 マグネット ローズウッド


＜リップマエストロマグネット＞の特徴とパッケージデザイン


マグネットのようにぴたりと密着

マグネットのように唇に密着し、一日中*、キレイな発色と心地良さが継続。






まるで唇を染めたような❛極薄❛リップ

「塗った感」ではなく、「染めた感」をもたらす❛極薄❛リキッドリップ。






洗練されたデザイン

鮮やかに輝くレッドのパッケージに、シルバーのジョルジオ アルマーニ ロゴがあしらわれたパッケージデザイン。





*アルマーニ調べ。個人差あり。


セイディ・シンクを起用した力強いキャンペーン



ジョルジオ アルマーニのグローバル メイクアップ＆フレグランス アンバサダーを務める女優のセイディ・シンクを起用したキャンペーンでは、スターシェードの#161を纏ったセイディ・シンクが、


スポットライトの中へ踏み出す姿で、マグネットのような惹きつけられる魅力を表現しています。



セイディ・シンク使用アイテム


FACE：


UV マスタープライマー


ルミナス シルク プリマ グロー#2


パワー ファブリック + コンシーラー#2.75 (日本未発売色）


EYES：


アイ ティント#22M


スムース シルク アイ ペンシル #4 (日本未発売色）


バーティゴ リフト マスカラ(日本未発売アイテム）


LIPS：


リップ マエストロ マグネット#161



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アルマーニ ビューティ公式ストア 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/armanibeauty
アルマーニ ビューティ LINE公式アカウント アカウントID：＠armanibeauty
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝