第一実業株式会社

第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、IR活動の一環として、2026年1月20日に愛知県稲沢市で開催される株式会社日本證券新聞社主催の個人投資家向けセミナーに参加しますので、下記の通りお知らせいたします。

この機会を通じて、より多くの個人投資家の皆様とコミュニケーションを図り、当社への関心や成長戦略・事業概要へのご理解を深めていただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126055/table/27_1_ffb3d9cab1142cca96a29bb85ae032ff.jpg?v=202601060252 ]

今後も、個人投資家の皆様を対象とした会社説明会を下記日程で開催いたします。

ぜひご参加をご検討ください。詳細は改めてご案内いたします。

大阪会場：2026年2月12日（木）14:00～14:50（会場：朝日生命ホール）

福岡会場：2026年3月18日（水）13:30～14:20（会場：天神クリスタルビル）

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8691 E-mail :djk_info@djk.co.jp