じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、AI時代のCX設計術をテーマに無料オンラインセミナーを開催

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2026年1月20日（火）に無料のオンラインセミナー『コンタクトセンター向け 「顧客を待たせない」AI時代のCX設計術～工数削減と満足度をどう両立するか～』を開催します。

「コストを削れば満足度が下がり、満足度を追えばコストが膨らむ」――多くのコンタクトセンターが抱えるこのジレンマに対し、もはや人海戦術での対応は限界を迎えています。 この課題を解決すべく、本セミナーではAIとデータの一元化を軸に、「つながらない」をゼロにし、顧客の声を資産に変えるための最新戦略を提示します。単なるAI導入に留まらない、顧客体験（CX）の飛躍的な向上と現場の負荷軽減を同時に成し遂げるための具体的なメソッドを、業界をリードする4社が徹底解説いたします。

■セミナー概要

・ライブ配信日時：2026年1月20日(火) 11:00～12:30

・お申込み特典：お申込いただいた全員に1週間の見逃し配信をプレゼント！詳細はライブ配信後、メールにてご案内します。

・実施形式：オンライン

・参加費：無料

・定員数：300名

・申し込み方法：

下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20260120?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。

届かない場合は、3naoshi-webinar@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。

主催：株式会社じげん

■タイムテーブル

11:00~11:05 オープニング（株式会社じげん）

11:05~11:25 待たせないCXを実現する一元化戦略～AIを活かすためのコンタクトセンター基盤再構築～（株式会社インゲージ）

11:25~11:45 「つながらない電話」をゼロにし、VOCを資産に変える。“人と自然に対話するAI” で叶える、顧客対応の自動化と品質向上（株式会社IVRy）

11:45~12:05 “検索するだけで解決”を当たり前に--AIサイト内検索で問い合わせ数削減を実現！（株式会社ジーニー）

12:05~12:25 現場の「声」をCXの武器に変える。AI時代に求められる「顧客の声」を起点とした改善サイクル（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

12:25~12:30 クロージング（株式会社じげん）

※詳細は、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※途中入退室は自由です。

※カメラ・マイクオフでご参加いただけます。

■このような方にオススメ

・「つながらない電話」がブランド毀損の原因になっていると分かっていても、採用が追いつかず打つ手がないと感じている方。

・「Webサイトで調べればわかるはず」の問い合わせが電話に溢れており、自己解決の仕組み（FAQや検索）が機能していない方。

・AI導入を検討しているが、それが「機械的な冷たい対応」になり、結局最後は有人対応が必要になるという二度手間を恐れている方。

・電話・メール・チャットの履歴がバラバラで、顧客の全体像が見えないまま「その場しのぎの対応」を繰り返している方。

『ミナオシ』では、定期的に、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。