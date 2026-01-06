会場の様子(イメージ)





東京都は、令和8年1月7日(水)から1月12日(月・祝)まで、新宿高島屋11階催会場にて「江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展」を開催いたします。都内最大規模の本展示会では、東京都の伝統工芸品40点が一堂に会するほか、能登半島地震からの復興を応援するため、輪島塗コーナーを設けて展示販売を行います。





第69回となる東京都伝統工芸品展は、新春彩華 ～江戸の美と匠の手仕事 現代の暮らしへ～を催事テーマとし、新しい年の幕開けにふさわしく、華やかで美しい伝統工芸品が一堂に会する展示会となります。また「亀甲」をデザインテーマとして、亀甲の文様がもつ縁起の良さや造形の美しさを通して、伝統工芸の持つ格式と華やかさを表現した新作商品の展示販売も実施します。





会場では、匠の技を披露する職人の実演、長唄の演奏【協力：一般社団法人長唄協会】、職人に教わりながら作ることができる人気の製作体験、素敵な工芸品が当たるお買上げ抽選会や各ブースを周遊できるスタンプラリーなど、来場者の皆さまが楽しめる企画も盛りだくさんです。





この機会に、伝統工芸品を見て、聞いて、触れて、作って、「伝統工芸品がある日常」を身近に感じながら、伝統を受け継ぐ「匠の技」と「江戸の粋」の数々をご堪能ください。









■イベント概要

イベント名： 江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展

会期 ： 令和8年1月7日(水)～1月12日(月・祝)

時間 ： 10時30分～19時30分 ※最終日は18時まで

会場 ： 新宿高島屋11階催会場(渋谷区千駄ヶ谷5-24-2)

主な内容 ： (1) 東京の職人が製作した伝統工芸品の展示・販売

(2) 輪島塗の展示・販売

(3) 職人の技と伝統を体感できる実演

(4) 伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験

(5) 伝統工芸の技を知ることができるブースツアー

(6) 長唄の演奏

(7) 各ブースを回って景品がもらえるスタンプラリー

(8) 東京の伝統工芸品が当たるお買上げ抽選会

入場料 ： 無料 ※製作体験は有料、事前予約可

主催 ： 東京都

後援 ： 東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会、東京都伝統工芸士会

運営事務局： 公益財団法人 東京都中小企業振興公社

URL ： 東京都ホームページ

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2026/0107.html









■イベント内容詳細

【職人の技と伝統を体感できる実演】

実演ステージでは、東京を代表する伝統工芸の製作工程を間近でご覧いただけます。職人の熟練した技が目の前で繰り広げられ、そのこだわりと芸術性をじかに感じられる貴重な機会です。また30のブースでも連日職人が実演を実施し匠の技を披露します。





〈実演ステージスケジュール〉

1月7日(水)…江戸甲冑(兜の威し(紐通し)作業)

1月8日(木)…東京洋傘(中綴じ作業)

1月9日(金)…江戸木目込人形(原型作り)

1月10日(土)…東京本染ゆかた・てぬぐい(注染手ぬぐい染めの実演)

1月11日(日)…江戸指物(江戸指物の製作)

1月12日(月)…江戸更紗(更紗の型染め)





職人の技と伝統を体感できる実演1(イメージ)

職人の技と伝統を体感できる実演2(イメージ)





【伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験】

職人に教わりながらチャレンジできる全11種類の製作体験は毎日入れ替わります。ミニ江戸手描提灯製作体験や木目込みトレイの製作など、ここでしか作れないオリジナルアイテムを手作りできる人気コンテンツです。当日予約枠もありますが事前予約がおすすめです。詳細スケジュールはHPをご確認ください。

※製作体験の事前予約専用URL https://peatix.com/group/16413955





〈製作体験スケジュール〉

1月7日(水)… 江戸更紗、東京銀器

1月8日(木)… 江戸指物、江戸手描提灯

1月9日(金)… 江戸木版画、江戸刺繍

1月10日(土)…東京籐工芸、東京洋傘、江戸木目込人形、江戸更紗

1月11日(日)…江戸更紗、東京仏壇、東京籐工芸、東京三味線

1月12日(月)…江戸木版画、東京三味線、東京仏壇、東京洋傘





伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験(会場イメージ)

ミニ江戸手描提灯製作体験(イメージ)

木目込みトレイの製作体験(イメージ)





【伝統工芸の技を知ることができるブースツアー】

ガイドとともに複数の伝統工芸ブースを巡り、技の背景や見どころをわかりやすく紹介するブースツアーを実施します(※事前予約可)。英語ガイド付きのため、訪日外国人の方にも安心してご参加いただけます。伝統工芸が初めての方でも楽しめる内容で、参加は無料です。

※ブースツアーの事前予約専用URL https://peatix.com/event/4698286/view





伝統工芸の技を知ることができるブースツアー(イメージ)





【長唄の演奏】

長唄の演奏を連日開催、初春の優雅な調べをお楽しみください。演奏終了後には三味線の演奏体験もお楽しみいただけます。(協力：一般社団法人 長唄協会)





出演者スケジュール

1月7日(水)… 岡安 喜代蘭／岡安 香代／岡安 祐璃花

1月8日(木)… 東音 海津 紫乃／東音 佐藤 さくら子

1月9日(金)… 杵屋 勝くに緒／杵屋 勝くに光

1月10日(土)…杵屋 三澄那／杵屋 三那都

1月11日(日)…杵屋 五杏／杵屋 五三吉都

1月12日(月)…芳村 金秀／杵屋 栄日陽／杵屋 栄日保





長唄の演奏(昨年の様子)





【お買上げ抽選会、スタンプラリー】

税込10,000円以上(レシート合算可)お買上げごとに1回、伝統工芸品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、各伝統工芸品ブースを回るスタンプラリーを実施します。伝統工芸品を見て、聞いて、触れてスタンプを集めると抽選で景品を受け取ることができます。





各伝統工芸品ブースを回るスタンプラリーはビンゴ式





【東京の職人が製作した伝統工芸品の展示・販売】

江戸切子、東京染小紋、東京籐工芸、江戸木目込人形など、東京都指定の伝統工芸品をはじめ、40種類以上の作品が一堂に揃います。熟練の職人が丹精込めて仕上げた逸品を、実際に手に取りながらご覧いただける貴重な機会です。ぜひその技と美しさをご体感ください。





＜東京染小紋＞ 江戸小紋ショール 「毘沙門亀甲」 110,000円(現品限り)

＜江戸切子＞ 風渦 132,000円(現品限り)

＜江戸筆＞ 斑竹矢立 88,000円(現品限り)





【輪島塗の展示・販売】

能登半島地震で被災した輪島塗を支援するため、特設の被災地応援ブースを設け、輪島塗の展示・販売を行います。日常使いの器から高級装飾品まで、多彩な品々が並び、受け継がれてきた技と美を直接感じていただけます。





＜輪島塗＞フリーカップ宝相華沈金（溜塗・赤塗）1客 38,500円(各色2点限り)





■動画URL

https://youtu.be/AgCKXaeBTZw