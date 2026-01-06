Åìµþ²¼Ä®¡¦¹ÓÀî¶è¤Îµ»¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½¸·ë¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö ara!kawa ¡× Âè4²óÇ§Äê¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
¹ÓÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¤Ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥Ö¥é¥ó¥É ¡Öara!kawa(¤¢¤é¡ª¤«¤ï)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤é¡¢¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡×¤ò ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿·¤·¤µ¡¢ÆÈÁÏÀ¡¢¶¦´¶¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤òÀ¸¤àÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢ ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Öara!kawaÇ§Äê¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓÀìÍÑÄ´Íý´ï¶ñ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ÍÀ½ºî½ê¡Ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥¨¥Ü¥Ê¥¤¥ÈÀ½Â¤¹©¾ì¡¦Æü¶½¥¨¥Ü¥Ê¥¤¥ÈÀ½Â¤½ê¤Ë¤è¤ëËüÇ¯É®¡Ötan-pen¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ14Ç¯ÁÏ¶È¤Î¹ÓÀî¶è¤ÎÃÏ¾ì»º¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ë±ôÉ®¹©¾ì¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖCamel Clover¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥á¥ë±ôÉ®À½ºî½ê¡Ë¤Ê¤É¡¢²¼Ä®¤Îµ»½Ñ¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³×¿·Åª¤ÊÇ¢Ï³¤ì¥±¥¢À½ÉÊ¡ÖTIMESHIFT¡×¡Ê¥¤¥ó¥È¥í¥ó¡¦¥¹¥Úー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ä¡¢Æý¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤ÎÊý¡¹¤¬²¹Àô»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¶»¸µ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±£¤»¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ömuneposi¥¿¥ª¥ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Òarikata¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê»ö¶È¼Ô¤ä¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¿·¤¿¤ÊÇ§Äê¾¦ÉÊ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ç§Äê¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Öara!kawa¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¤ä¿·¤¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊµÚ¤Ó³«È¯¼Ô¤Î¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤ÎÇ§Äê¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¡Öara!kawaÇ§Äê¾¦ÉÊ¡×¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ara!kawaÇ§Äê¾¦ÉÊÅ¸¼¨¤ÎÌÏÍÍ
³«È¯¸µ¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ëÅ¸¼¨ÉÊ¤Ï¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ª¤è¤Ó¼èºà¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Âè4²óara!kawaÇ§Äê¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:00
²ñ¾ì¡§¤æ¤¤¤Î¿¹¤¢¤é¤«¤ï¡¡¤æ¤¤¤Î¿¹¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¢©116-0002¡¡ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¹ÓÀî2-50-1
¡¡¡¡¢¨Ä®²°±Ø¡ÊÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¿µþÀ®Àþ¡Ë²¼¼ÖÅÌÊâ8Ê¬
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÆâÍÆ¡§»ö¶È³µÍ×ÀâÌÀ¡¢Ç§Äê¾¦ÉÊ¾Ò²ðµÚ¤ÓÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿¼°¡¢¼Ì¿¿»£±ÆÅù
¡Ú»²²Ã¿½¹þÊýË¡¡Û
È¯É½²ñ¤Ø¤Î¤´½ÐÀÊ¤Þ¤¿¤Ï¼èºà¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ 1·î19Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à :
https://logoform.jp/f/C71SL
¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ÓÀî¶è¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡Ê¹ÓÀî¶è»º¶È·ÐºÑÉô·Ð±Ä»Ù±ç²Ý¡Ë
ÅÅÏÃ¡§03-3802-4808
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§keieishien@city.arakawa.lg.jp
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙara!kawaÇ§Äê¾¦ÉÊ¤´¾Ò²ð
¡ãÇ§ÄêÈÖ¹æ 25001¡ä
¥â¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÂÝ¥×¥ê(R)¡×
¤«¤ì¤Ê¤¤ÂÝ¥Æ¥é¥ê¥¦¥à
¥â¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÂÝ¥×¥ê(R)¡×
¡ÖÂÝ¥×¥ê(R)¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¤ÎÂÝ¤ËÆÃ¼ì¤Ê¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¿§À÷¤á¤µ¤ì¤¿¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÂÝ¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¤ä¤ê¤ä´Ä¶´ÉÍý¤ÏÉÔÍ×¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¢¸¼´Ø¤Ê¤É¡¢¿å¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢Ä¹´ü´Ö¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÂÝ¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¤ÇÇº¤Þ¤·¤¤¡Ö¸Ï¤ì¤ä¤¹¤µ¡×¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âè90²óÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¥·¥çー½©2020¿·À½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÎÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤½¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ãÇ§ÄêÈÖ¹æ 25002¡ä
shiro¡Ömini wallet¡×
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¡¢ ¶Ã¤¤Î¼ýÇ¼ÎÏ
shiro¡Ömini wallet¡×
¡Ömini wallet¡×¤Ï¡¢³×·¤¿¦¿Í¤¬Æü¾ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊºâÉÛ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿È·Ú¤µ¤È¡¢¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Î°Â¿´´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¥«ー¥É10Ëç¡¢¹Å²ß20Ëç¡¢»æÊ¾10～15Ëç¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¿¼¤Þ¤ë³×¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç¤¤¯³«¤¯²è´üÅª¤ÊÀß·×¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ÝÉ³¤òÄÌ¤¹²Ã¹©¤ò»Ü¤»¤Ð¡¢¼ó³Ý¤±¤ä¼Ð¤á³Ý¤±¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â²÷Å¬¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢»È¤¦¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºâÉÛ¤Ç¤¹¡£
¡ãÇ§ÄêÈÖ¹æ 25003¡ä
ÇßÅÄÈé³×¹©·Ý¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×
»×¤¤½Ð¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë»Ä¤¹¡¢ ¾®¤µ¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë
ÇßÅÄÈé³×¹©·Ý¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×
ÂçÀÚ¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÌó4Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£¸µ¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê³èÍÑ¤·ÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¹ÓÀî¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇßÅÄÈé³×¹©·Ý¤ÏÀ¸»º¸úÎ¨¤è¤ê¤â¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶ÈµÇ°¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£