アラサー女性向けメディア『4MEEE』、月間総PV数が2,600万PVを突破！

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）のグループ会社である4MEEE株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：尾久一也）の運営する女性向けWEBメディア『4MEEE（フォーミー）』(https://4meee.com/ )は、月間総PV数の年平均が2,600万PVを突破したことをご報告いたします。





■月間総PV数の年平均が2,600万PVを突破

WEBメディア『4MEEE』は、美容・ファッションを中心に、20代～30代の女性の共感を得られるような情報を毎日多く発信しております。



近年、4MEEEでは以下の取り組みを強化しておりました。


- 4MEEEオリジナル画像コンテンツの強化
- 読者のリアルな悩みや行動に基づいたコンテンツの強化
- タレントやインフルエンサー等のインタビューコンテンツの強化


これらの施策により、日常的にアクセスされる記事の積み上げを実現し、2025年には月間総PV数の年平均が2,600万を実現いたしました。




4MEEEでは、編集部がすべて編集したオリジナル記事のみを配信しており、タイアップ記事に関しても編集部が一貫して作成をおこなっているため、日々のヒット傾向や読者の興味に合わせた企画提案が可能となっております。




4MEEEは今後、メディア運営にとどまらず、女性向けマーケティングを総合的に支援可能なプラットフォームを目指すため、WEBメディアの規模拡大だけにはとどまらず、読者組織・コミュニティのさらなる拡充や、SNS・イベント・調査等を組み合わせたマーケティング支援等にも積極的に取り組んでまいります。




■4MEEEについて


https://4meee.com/


ファッション・美容・恋愛・ライフスタイルなど、可愛くなるための情報が満載の女性向けメディア。すぐ使えるトレンド記事を配信しており、スマホからもWeb/アプリで手軽にいつでもチェックできます。




