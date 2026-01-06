【初開催！魚沼の里ナイトイベント】雪灯りNIGHT

株式会社八海山

魚沼の里では、1月31日15:00-19:30で初めて冬のナイトイベントとして「魚沼の里 雪灯りNIGHT」を開催いたします。

メインイベントは「目指せ3000個！ミニかまくらイルミネーション」

魚沼の里一面にミニかまくらを制作し、地域の皆さま・来訪のお客様・八海醸造が三位一体となって新しい灯りを灯すイベントです。

ミニかまくらの制作作業は、1月29日13:00-16:00、30日9:00-12:00、13:00-16:00

そして当日の31日は9:00-15:00を予定しています。

予約不要、会場集合で一緒に30分以上作業していただいた方には先着200名様に「麹だけでつくったあまさけ118g」をご用意しております。

イベント概要

「魚沼の里 雪灯りNIGHT(https://www.uonuma-no-sato.jp/info/%e9%9b%aa%e7%81%af%e3%82%8anight%e9%96%8b%e5%82%ac/)」

日時：2026年1月31日（土）15:00-19:30

場所：魚沼の里

住所：新潟県南魚沼市長森426‐1

＜事前予約制のワークショップ予約は下記よりお願いいたします。＞

１.ストロースターワークショップ

https://coubic.com/uonumanosato/4303977#pageContent

２.はじめてのヒンメリ作り

https://coubic.com/uonumanosato/4674022#pageContent

全店夜営業に当日だけのスペシャルメニュー＆ドリンクのセット、伝統の餅つきやワークショップなど盛りだくさんの内容で皆様をお待ちしております。

― 冬の魚沼の里に、新しい灯りを。

この一夜の挑戦が、やがて毎年の冬景色として根づいていくことを願って。―

詳細は魚沼の里インスタグラム(https://www.instagram.com/p/DTG_uVMkvz4/?hl=ja&img_index=1)をご確認ください。