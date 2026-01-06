【初開催！魚沼の里ナイトイベント】雪灯りNIGHT
魚沼の里では、1月31日15:00-19:30で初めて冬のナイトイベントとして「魚沼の里 雪灯りNIGHT」を開催いたします。
メインイベントは「目指せ3000個！ミニかまくらイルミネーション」
魚沼の里一面にミニかまくらを制作し、地域の皆さま・来訪のお客様・八海醸造が三位一体となって新しい灯りを灯すイベントです。
ミニかまくらの制作作業は、1月29日13:00-16:00、30日9:00-12:00、13:00-16:00
そして当日の31日は9:00-15:00を予定しています。
予約不要、会場集合で一緒に30分以上作業していただいた方には先着200名様に「麹だけでつくったあまさけ118g」をご用意しております。
イベント概要
「魚沼の里 雪灯りNIGHT(https://www.uonuma-no-sato.jp/info/%e9%9b%aa%e7%81%af%e3%82%8anight%e9%96%8b%e5%82%ac/)」
日時：2026年1月31日（土）15:00-19:30
場所：魚沼の里
住所：新潟県南魚沼市長森426‐1
＜事前予約制のワークショップ予約は下記よりお願いいたします。＞
１.ストロースターワークショップ
https://coubic.com/uonumanosato/4303977#pageContent
２.はじめてのヒンメリ作り
https://coubic.com/uonumanosato/4674022#pageContent
全店夜営業に当日だけのスペシャルメニュー＆ドリンクのセット、伝統の餅つきやワークショップなど盛りだくさんの内容で皆様をお待ちしております。
― 冬の魚沼の里に、新しい灯りを。
この一夜の挑戦が、やがて毎年の冬景色として根づいていくことを願って。―
詳細は魚沼の里インスタグラム(https://www.instagram.com/p/DTG_uVMkvz4/?hl=ja&img_index=1)をご確認ください。