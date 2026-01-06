スケートボードの躍動感をモチーフにデザインした、大容量かつ快適なリュック「ポケットメイト」が登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）は、ストリートバッグブランド「EDGELINK（エッジリンク）」から、スケートボードの躍動感をモチーフにデザインしたリュック「POCKET MATE （ポケットメイト）」を、公式サイト（https://edgelink.tokyo/）、全国のカバン専門店にて販売を開始いたしました。大容量かつ快適なリュックで、旅行や通学、習い事など、様々なシーンで活躍します。

「ポケットメイト」は、小物の整理に便利なポケットを多数備えた、大容量かつ機能的で快適なリュックです。内装には15.6インチ対応のPCスリーブを配置し、B4サイズのファイルも収納可能。幅広タイプのショルダーハーネスが重さを分散し、快適な移動をサポートします。さらに、スケートボードのスピード感を表現したチャームと立体的な刺繍ロゴをあしらい、エッジリンクらしいストリート感を表現しました。

■機能紹介

２つの大きなフロントポケット

定期入れや財布などの小物をスムーズに出し入れできる、ファスナー付きフロントポケットを配置。

ポケット外側には、視認性が良いメッシュポケットも備え、お気に入りのアイテムを入れて自分らしいカスタムを楽しむこともできます。

エッジリンクらしいチャームとロゴデザイン

バッグ正面に躍動感溢れる「EDGELINK」の刺繍ロゴをあしらい、チャームにはスケートボードのスピード感を表現したウェーブデザインを採用しました。

素早く出し入れできるサイドポケット

ペットボトルや折りたたみ傘をスムーズに収納できるサイドポケットを配置。開口部は左右でタイプが異なり、荷物の落下を防ぐ「ファスナー付き」タイプと、スムーズに出し入れできる「あおりポケット」タイプです。

快適に背負えるワイドハーネス

ショルダーハーネスは、重さが分散しやすい幅広タイプ。長時間の移動も快適に過ごせます。

■商品詳細

ブランド：EDGELINK（エッジリンク）

シリーズ名：POCKET MATE（ポケットメイト）

カラー：ブラック、ライトグレー、オレンジ

品番 / 形状 / サイズ (W×H×D) / 容量 / 重量 / 税込価格

60471 / リュック中 (15.6インチ / B4ファイル対応) / 32×46×16cm / 28L / 670g / \8,800

60472 / リュック大 (15.6インチ / B4ファイル対応) / 33×49×18cm / 35L / 730g / \9,900

■About EDGELINK

TOKYOをアイデンティティとして、今の時代の空気感を映し出すストリートバッグブランド。

年齢・性別・国籍などで区別せず、お互いの個性を尊重し、さまざまな人が認め合い繋がり合うダイバーシティなストリートカルチャーの素晴らしさと、エッジを使って繰り出すトリックにトライし、失敗しても称え合い、励まし合い、認め合うアーバンスポーツの魅力を軸に、ジャンルにとらわれないオリジナルアイテムを展開。

公式オンラインストア https://edgelink.tokyo/

Instagram https://www.instagram.com/edgelink.tokyo/