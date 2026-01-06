くろさわ珈琲店を運営する、株式会社Crystal Drop(所在地：北海道富良野市)は、2026年1月3日(土)～3月31日(火)まで、ごちそうトッピングセレクションを開催します。

くろさわ珈琲店は北海道富良野の手づくりバウムクーヘンブランド、ハウスフォンフラウクロサワの姉妹ブランドとして2023年11月に千葉県鎌ケ谷市にオープンしました。バウムクーヘン工房を併設し、コーヒーとバウムクーヘン、そして北海道グルメが自慢のカフェです。









【トッピングで楽しさ無限大！】

ごちそうトッピングセレクション

期間：1月3日(土)～3月31日(火)

自慢のハンバーグやハンバーガー、カレーに北海道クリームチーズやかみふらのポークベーコン、エビフライをトッピング！自分だけのカスタマイズでお気に入りを見つけちゃおう！





対応メニュー：

●ふらの和牛とかみふらのポークのハンバーグプレート

●ふらの和牛とかみふらのポークのハンバーガー

●富良野ブラックビーフカレー





ごちそうトッピングセレクションがスタート!





新メニューのほろほろチキンのスープカレードリアも見逃せない！

ターメリックライスに当店自慢のスープカレーをしみこませ、やわらかく煮込んだチキンをON！









■くろさわ珈琲店ってこんなお店

「くろさわ珈琲店」は、富良野の手づくりバウムクーヘン専門店ハウスフォンフラウクロサワから生まれた姉妹ブランドです。

自慢のバウムクーヘンとコーヒー、そして大好きな北海道の味わいをみなさまにお届けします。

店内に入ると、ハンドドリップで淹れるコーヒーの香り。

ひとりでのんびりと過ごす時間も、誰かと語らうひとときも、肩の力を抜いてくつろげる空間です。





コーヒーは北海道・上富良野町のロースタリーkaneko coffee beansで焙煎された豆を使用。

小さなまちの温かな想いがつまった豆を、一杯ずつ丁寧にドリップしています。

お食事には、ほろほろチキンのスープカレーや、かみふらのポークの厚切り豚丼、サクッとプリっとしたえび丼など、北海道ならではの味わいをご用意。

食後には、バウムクーヘンを使ったオリジナルスイーツもぜひどうぞ。

ここで過ごすひとときが、みなさまの日常に小さなよろこびとなりますように。





公式Instagramはこちら

https://www.instagram.com/kurosawacoffee2023/









■店舗概要

店舗名 ：くろさわ珈琲店

所在地 ：〒273-0115

千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目8番27号(パチンコフラミンゴ横)

電話番号：047-401-5464

アクセス：東武野田線「鎌ケ谷駅」・「馬込沢駅」、

新京成電鉄「鎌ケ谷大仏駅」から歩いて15分

営業時間：9：00～18：30(L.O.18：00) ※モーニング9：00～(L.O.11：00)

定休日 ：不定休 年始は1月3日から営業します。









■会社概要

商号 ：株式会社Crystal Drop

所在地：〒076-0011 北海道富良野市末広町8番1号

設立 ：平成18年10月6日









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

くろさわ珈琲店

TEL：047-401-5464