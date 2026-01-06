成人の日に贈りたい「親からの優しい圧」。親の小言入り本革キーホルダーがもらえるキャンペーンを開催。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市で革小物の製作・販売をするクアトロガッツ（代表：中辻大也）は、2026年1月2日～1月12日まで、公式WEBショップおよび、ららぽーとEXPOCITY店にて「親からの優しい圧キーホルダー」プレゼントキャンペーンを実施します。税込5,000円以上購入の方に、本革キーホルダーを1点プレゼント。詳細はこちら https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3142593(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3142593)

「親からの優しい圧キーホルダー」プレゼントキャンペーン

「ちゃんと連絡しーや」「ちゃんと野菜たべーや」。親のひとことは短いのに、なぜか刺さる。

クアトロガッツでは、その“親からの優しい圧”を本革キーホルダーに刻み、成人の日シーズン限定でプレゼントするキャンペーンを開催します。

言葉は全6種で、どれが届くかはお楽しみ。

成人祝いのギフトに添えるのもよし、新成人が自分の記念に持つのもよし。

笑って受け取れて、ふとした日に背中を押してくれる。そんなひとことを革小物にしました。

キャンペーン概要

・期間

2026年1月2日（金）～1月12日（月・成人の日）まで。

・場所

クアトロガッツ公式WEBショップと、ららぽーとEXPOCITY店で実施します。

・条件

期間中税込5,000円以上購入の方が対象です。公式WEBショップは備考欄に「成人の日」とご記入ください。ららぽーとEXPOCITY店は、ご本人またはご親族に成人を迎える方がいらっしゃる場合、会計時にスタッフまでお声がけください。

・プレゼント内容

親の小言や励ましを刻んだ「親からの優しい圧キーホルダー」を1点プレゼントします。

※商品がなくなり次第キャンペーンは終了いたします。

クアトロガッツとは

クアトロガッツは「旅。アート。あそび。」をコンセプトに、暮らしを楽しむナチュラルなレザーアイテムをつくる革小物ブランドです。

自然素材である革を使い、アイデアと遊び心、創造性を大切にしたものづくりを続けています。

自分たちのモノづくりに対する想いや取り組みを広めたいと思いリリースさせていただきました。よろしくお取り計らいのほど、お願いいたします。

▼「親からの優しい圧キーホルダー」プレゼントキャンペーン

https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3142593(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=3142593)