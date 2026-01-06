「新規事業の０→１攻略ガイド」と題して、株式会社ＣＩＮＣＡ 代表取締役社長 阿部 拓貴氏によるセミナーを2026年2月6日(金)に開催!！
新規事業の０→１攻略ガイド
～経験やセンスに頼らない、生成ＡＩを活用した事業検証の進め方～
株式会社ＣＩＮＣＡ 代表取締役社長 阿部 拓貴 氏
２０２６年２月６日（金） 午後１時～３時
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
「新規事業のタネが見つからない」
「行き当たりばったりで、新規事業の立ち上げが進まない」
多くの企業が直面するこの課題は、ノウハウが個人の経験に依存し、再現性のある「型」として社内に定着しないことが大きな原因です。
ＣＩＮＣＡは新規事業の０→１に特化し、その経験を通じて再現性ある立ち上げノウハウを確立してきました。本講演は、『新規事業開発を成功に導く 超実践０→１攻略ガイド』の著者である阿部拓貴氏が登壇。生成AIを活用した再現性ある事業検証の進め方について、実践的なテクニックをお伝えします。新規事業の立ち上げにお悩みを抱えている方は、ぜひご参加ください。
１．新規事業の全体像
ａ．新規事業開発とは
ｂ．必要なマインド・チーム構成
２．成功確度の高い事業アイデアの生み出し方
ａ．市場環境の前提
ｂ．成功確度の高いアイデア３つの発想法
ｃ．アイデアのチェック観点
３．課題発見・価値検証インタビューの実践
ａ．なぜインタビュー検証か
ｂ．検証目的の整理方法
ｃ．リクルーティングプランの作成方法
ｄ．インタビューシナリオの作り方
ｅ．インタビューの実践
４．質疑応答
