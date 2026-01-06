「新規事業の０→１攻略ガイド」と題して、株式会社ＣＩＮＣＡ 代表取締役社長 阿部 拓貴氏によるセミナーを2026年2月6日(金)に開催!！

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────


新規事業の０→１攻略ガイド


～経験やセンスに頼らない、生成ＡＩを活用した事業検証の進め方～


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26065



[講　師]


株式会社ＣＩＮＣＡ　代表取締役社長　阿部　拓貴　氏



[日　時]


２０２６年２月６日（金）　午後１時～３時



[受講方法]


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


「新規事業のタネが見つからない」
「行き当たりばったりで、新規事業の立ち上げが進まない」
多くの企業が直面するこの課題は、ノウハウが個人の経験に依存し、再現性のある「型」として社内に定着しないことが大きな原因です。
ＣＩＮＣＡは新規事業の０→１に特化し、その経験を通じて再現性ある立ち上げノウハウを確立してきました。本講演は、『新規事業開発を成功に導く 超実践０→１攻略ガイド』の著者である阿部拓貴氏が登壇。生成AIを活用した再現性ある事業検証の進め方について、実践的なテクニックをお伝えします。新規事業の立ち上げにお悩みを抱えている方は、ぜひご参加ください。

１．新規事業の全体像
　　ａ．新規事業開発とは
　　ｂ．必要なマインド・チーム構成

２．成功確度の高い事業アイデアの生み出し方
　　ａ．市場環境の前提
　　ｂ．成功確度の高いアイデア３つの発想法
　　ｃ．アイデアのチェック観点

３．課題発見・価値検証インタビューの実践
　　ａ．なぜインタビュー検証か
　　ｂ．検証目的の整理方法
　　ｃ．リクルーティングプランの作成方法
　　ｄ．インタビューシナリオの作り方
　　ｅ．インタビューの実践

４．質疑応答








【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。