「Stella AI for Biz」、従業員の利用状況を可視化する分析機能を提供開始

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、「当社」）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、従業員の利用分析機能を2026年1月6日（火）より提供開始します。

■背景

企業における生成AIの導入が加速する一方で「導入したものの、使いこなせていない従業員が多く、費用対効果が見えない」といった課題を抱えて「Stella AI for Biz」をご検討いただくお客様が多い状況です。「Stella AI for Biz」は、拡張機能やUI/UXがオフィス業務に活かしやすいとの評価をいただいていますが、導入後の利用状況の可視化や効果測定が課題となっていました。

今回提供する従業員の利用分析機能により、利用状況や費用対効果をデータで可視化します。企業さまと二人三脚でPDCAサイクルを回せる仕組みを整え、企業さまとの密な連携により、本気で使われる生成AIサービスを目指します。

■従業員の利用分析機能

今回提供する「従業員の利用分析機能」は、管理画面から従業員の生成AI利用状況を多角的に分析できる機能です。従業員がどのように生成AIを利用しているのか、誰がどれくらい使っているのかを把握できるようになります。

管理画面から従業員の生成AI利用状況を多角的に分析できる

＜利用レポート＞

利用するカテゴリ別に以下の数値を取得できます。日別のグラフも表示され、PDFデータで出力も可能です。

- アクティブユーザー数: 生成AIを利用している従業員の人数- 利用回数: 生成AI利用回数- 効率化時間: 生成AIによって削減できた作業時間の推計値- コスト効率化額: 労務費単価をもとに算出した、効率化による経済効果の概算値＊カテゴリ：要約、翻訳、分析、文書チェック、アイデア発想/壁打ち、文書作成、メール作成、文書校正、コード生成、コードレビュー、DeepReserach、調査・検索、STELLA関数、議事録生成、画像生成

＜利用回数ランキング＞

利用回数をランキング形式で表示します。ユーザ別の利用回数・利用日数はcsvデータでも出力できます。

これらのデータにより、管理者は従業員のAI活用状況を把握し、利用促進施策の立案や効果検証を行うことができます。効率化時間やコスト効率化額といった定量データをもとに、生成AI導入の投資対効果を見える化します。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

Stella AI：https://lp.stella-ai.net/

Stella AI for Biz LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊ ワークスペース管理者以上の方が利用分析機能をご利用いただけます。