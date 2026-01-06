コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年1月24日(土)・1月25日(日)の2日間、東京都産野菜と新年にかけて「福」をテーマにしたマルシェイベント『農to福のマルシェ』を、コピス吉祥寺屋外スペースGREENING広場にて開催します。





新年初のイベントということもあり、新鮮な東京都産野菜とハッピーな食体験を楽しめるように、全国から「福」の詰まった食材を集めます。縁起が良いとされる食材や福や金などが名前に入っている商品、フランス語で“お金持ち”を意味するフィナンシェをはじめとする米粉製品、新嘗祭などに献上されている商品、また七福醸造や豆福をはじめ、店名に福がついているお店の商品にくわえ、野菜福袋や米粉おみくじガチャなど今回のイベント限定の特別な商品などを販売いたします。





本イベントは、地域の食材をあらためて見つめ直し、地産地消の輪を広げることで、私たちの食文化を豊かにすることを目的としています。2023年7月に開催した「農to食のマルシェ」のシリーズ、第8弾イベントです。今回も、食料自給率0％の東京から実現する地産地消プロジェクト「VEGESH TOKYO」と組み、東京都内で生産される野菜や果物の安全性や美味しさを知ってもらうことで、地産地消の輪を広げていきます。

イベントでは、マルシェに出店の野菜農家(生産者)と、野菜の美味しい食べ方や、保存方法など、直接話せる場を設け、農業を身近に感じる体験ができます。





イベントビジュアル





●東京都生産農家出店一覧(予定)

農園名：中西ファーム

地域 ：八王子市

出店品：ミックスリーフ／カブ／サラダケール／シルクスイート／しいたけ 他





農園名：あさみ農園

地域 ：立川市

出店品：紅はるか／ハロウィンスイート／安納芋／紫水菜／春菊 他





農園名：田中NOH園

地域 ：立川市

出店品：大根／紅くるり大根／藤くるり大根／桃寿かぶ／八つ頭 他





農園名：Shimada farm

地域 ：立川市

出店品：紅苔菜／切干大根／春菊／三浦大根／カリフローレ／かつお菜 他





○野菜福袋販売！

大根や白菜など、いろいろな野菜をカットして「野菜福袋」セットも販売します。各日先着10名様限定となりますので、お早めに！





○生産者によるトークイベントを開催！

マルシェ会場に生産者が来場し、直接販売いたします。会場では生産者だからこそ知っているとっておきのおいしい食べ方や保存方法などをご紹介するトークイベントも開催。直接おすすめの調理方法などを質問することもできます。









●「福」をテーマにした農家・加工品出店一覧(予定)

店名 ：江戸玉川屋

地域 ：北区

商品 ：満さくうどん

紹介 ：新嘗祭に納めている東京で唯一の乾麺の会社





店名 ：七福醸造

地域 ：三河

商品 ：特選料亭白だし／日本のつゆ

紹介 ：日本で初めて白だしを開発した元祖企業





農園名：小柳農園

地域 ：長野県中野市

商品 ：コシヒカリ／風さやか

紹介 ：皇室に献上している農家(五穀豊穣)





店名 ：豆福

地域 ：尾張名古屋

商品 ：ふくまめ／黒ごま玄米大豆／黒みつきなこふくまめ

紹介 ：創業七十余年の豆菓子専門店





店名 ：自由が丘ベーカリー

地域 ：目黒区

商品 ：フィナンシェ

紹介 ：フランス語で「お金持ち」を意味する縁起の良いお菓子





店名 ：Dearly

地域 ：―

商品 ：もなか茶漬け／ハッピーポップコーン

紹介 ：鯛の形をしたお茶漬けなど販売





農園名：秋田黒瀬農舎

地域 ：秋田県大潟村

商品 ：米粉1kg

紹介 ：農薬・化学肥料不使用のお米で作った「微細製粉」の米粉





店名 ：KOME SWEETS TOKYO

地域 ：台東区

商品 ：米粉シフォン

紹介 ：新潟のお米から生まれた米粉を使い、

からだにやさしい素材だけで丁寧に焼き上げた

シフォンケーキを販売します。





鯛もなかイメージ

シフォンケーキプレーン

米粉カヌレ





・農to福のマルシェのマルシェブース、またキッチンワゴンで税込800円以上お買上げのお客様が参加できる、福をテーマにした米粉のお菓子付きおみくじガチャも開催。こちらでプレゼントする米粉のお菓子は米粉の魅力を知り尽くしたパティシエが作り出す絶品スイーツが話題の米粉スイーツ専門店「PatisseRiz Arti(パティスリ アルティ)」(葛飾区・京成高砂)のものとなります。





パティスリ アルティ





●キッチンワゴンメニュー 一覧(予定)

今回も30歳以下の若手料理人「Food HEROesU-30 COMMUNITY」のメンバーがマルシェの野菜や果物で考案したメニューを販売。今回のために、「福」をイメージした縁起の良いオリジナルメニューを楽しめます。

・ハッピー七福うどん：海老や昆布、紅白かまぼこなど、縁起のいい7つの具材をのせたうどん

・ギルティ背徳うどん：チーズやミートソース、味付け卵など罪深い(ギルティー)ジャンキーな味わいの「七罪背徳うどん」です。

・米粉を使った東京都産いちごのクレープ：ミシュラン星付きレストランで経験をつんだ現役パティシエが東京都産いちごを使ったクレープ。

・めで鯛焼きサンド：チーズや焼きそば、ナポリタン、コロッケなどみんな大好きなお惣菜をパンで挟んだたい焼き型のホットサンド。





七福うどん

背徳うどん

いちごクレープ

たいやきサンド





●子供の遊び場(ワークショップ)「日本の遊び」

野菜やどんぐりなどを使って、お正月に古くから楽しまれてきた日本の遊びを自由に無料で遊べる遊び場が登場します。





福笑いイメージ





「どんぐりで遊ぼう」

どんぐりを使ってコマを作ってみたり、ペットボトルに入れてマラカスにしてみたり、どんぐりを転がしてみんなでレースをしてみよう。





「野菜の福笑い」

縁起のいい福笑いを野菜のイラストで行います。目隠ししてチャレンジしてみよう！





「野菜のすごろく」

食や農に関する行事などで楽しむすごろくです。食育にぴったりです。









●VEGESH TOKYO販売商品

「VEGESH TOKYO」のWEBサイト( https://vegesh.tokyo/ )から事前に購入すると、イベント当日、会場で野菜を受け取ることができます。購入期間は1月11日～1月18日となります。









◆イベント開催概要

●「農to福のマルシェ」

・日程 ：2026年1月24日(土)・1月25日(日)

・時間 ：11:00～18:00

・会場 ：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料：無料

・主催 ：コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/27112 )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒や、自転車を含む飲酒運転は法律で禁じられています。節度をもってお楽しみください。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをたくさんご用意しております。

(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/





アクセスMAP

コピス吉祥寺外観

A館3階GREENING広場