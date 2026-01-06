長野県小諸佐久軽井沢エリアで旅館事業を行う菱野温泉常盤館(所在地：長野県小諸市、代表取締役：花岡 薫(はなおか かおる))は、2026年1月8日(木)より菱野温泉「常盤ヶ池」にて、氷柱と光をテーマにしたイベント「光の氷柱と寒の灯籠2026」を開催します。





■「菱野温泉 光の氷柱と寒の灯籠」

菱野温泉で冬に楽しめる新たなスポットを作ろうと「常盤ヶ池」の崖に氷柱を製作、写真撮影や散策スポットとして、また夜は氷柱にライトアップを実施して幻想的な風景の中写真撮影などお楽しみいただけます。

また、毎秋に小諸市大手門公園、小諸城址懐古園で開催されている「秋灯り小諸」でも使用されている灯籠を小諸商工会議所青年部の協力のもと設置。歴史ある温泉地の冬の夜に、明るい光が灯ります。1月8日には点灯式を開催します。









■開催概要

開催期間：2026年1月8日(木)～2026年3月15日(日)

点灯時間：17:30～23:00

入場 ：無料

駐車場 ：特設専用駐車場をご利用ください。

各旅館の駐車場については、ご宿泊、外来入浴ご利用のお客様に

限りますのでご協力よろしくお願いいたします。





【点灯式】

2026年1月8日(木) 17:30～23:00

開会式 18:15～

光の点灯 18：30





・暖かい飲み物の振る舞い

・小諸の人気ラーメン店「竹幸商店」の醤油ラーメン販売

・その他企画あり





【小諸駅からの無料送迎バス】

小諸駅発 18:00 19:00 20:00(最終)

常盤館発 18:30 19:30 20:30(最終)





【1月8日の点灯式 特別料金50％OFF】

・雲上の停車場 入場料半額

・中学生以上1,500円→750円

(3歳以上は通常料金)

・洞窟の隠れ湯 浮島風呂

・中学生以上800円→400円

(3歳以上は通常料金)

・SaunaSpaceTOJIBA(サウナ)

4,400円→2,200円(雲上の停車場 お風呂利用可能)

ご予約はこちらから













■イベント開催期間中外来利用のお客様の営業時間

・登山電車で行く温泉「雲上の停車場」 定休日 火曜日

https://www.tokiwakan.com/station/

平日 ：11:00～20:00(最終受付19:00)

入場料：1,500円

土日祝：11:00～19:00(最終受付16:30)

入場料：1,800円

※施設内人数制限を設けております、お客様のご利用状況により入場お断りする場合がございます。





・薬師館外来入浴 定休日 火～木曜日

11:00～21:00(最終受付20:30)

入浴料：800円





・SaunaSpaceTOJIBA 定休日 火曜日～木曜日

https://tojiba-sauna.com/

9:00～21:00 完全予約、2時間制

入浴料：平日4,400円 土日祝4,800円(雲上の停車場入場料含む)





【お得な情報】

・小諸市の情報アプリ「Komomag.」ダウンロードでサウナ、温泉入浴クーポンご利用頂けます！

・登山電車で行く温泉「雲上の停車場」日帰り入場 300円OFFクーポン

・洞窟の隠れ湯 菱野温泉薬師館 日帰り入浴 200円OFFクーポン

・SaunaSpaceTOJIBA パブリック利用 1,000円OFFクーポン









■ご宿泊プラン

・菱野温泉常盤館

1室2名利用 1泊2食付き 17,750円～

https://www.tokiwakan.com/





・菱野温泉薬師館

1名利用 1泊2食付き 16,800円～

https://www.yakushikan.com/





協力：小諸商工会議所青年部

演出：Wind.LLC









■お問い合わせ

菱野温泉常盤館

TEL ： 0267-22-0516

MAIL： info@yakushikan.com









■菱野温泉について

建久ニ年(1191年)に馬宰士(ばさいじ)が温泉の源泉を発見したと言われており、元和三年(1617年)に小諸藩の仙石忠政の命により湯宿としての営業が開始され、

現在は、菱野温泉薬師館、菱野温泉常盤館の2軒の宿が営業しています。

2023年にはアウトドアサウナ施設SaunaSpaceTOJIBA、2024年に登山電車で行く温泉「雲上の停車場」をオープンしました。